Y avait-il vraiment pénalty pour l’Argentine contre la France ?

L’Argentine a débloqué le score contre la France grâce à un pénalty sifflé en sa faveur. Est-il logique ?

L’Argentine mène au score au bout d’une demi-heure du jeu dans sa finale du Mondial contre la France. Dominateurs, les Albiceleste ont mis la pression sur les Bleus et ont fini par obtenir un pénalty. Lionel Messi l’a transformé avec succès, signant son 6e but dans cette compétition.

Dembélé, une erreur qui coute cher à la France

Le pénalty a été concédé par Ousmane Dembélé. L’ailier du FC Barcelone a déséquilibré Angel Di Maria à l’entrée de la surface française. Mais y avait-il vraiment faute de sa part ?

L’arbitre polonais de la partie n’a pas hésité une seconde et a indiqué le point blanc de la surface. Et la décision a été approuvé par la VAR. Autant dire qu’il n’y avait aucun doute concernant l’existence d’une faute.

L’ancien rennais a bel et bien stoppé irrégulièrement « El Fideo », en le retenant par les bras et en crochetant légèrement pied. Un réflexe lourd de conséquences et qui jusqu’à présent semble être fatal aux Bleus.

Avant la pause, l'Argentine a doublé la mise par l'intermédiaire d'Angel Di Maria. La première période des Tricolores a été cauchemardesques. Dembélé, qui avait été remplacé par Marcus Thuram, a dû probablement grandement ruminer son geste.