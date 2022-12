Y avait-il sortie de jeu sur le deuxième but du Japon contre l’Espagne ?

Une nouvelle sensation se profile en Coupe du Monde avec un potentiel succès du Japon sur l’Espagne. Menés au score à la pause, les Nippons ont tout renversé au retour des vestiaires comme ils l’avaient déjà fait contre l’Allemagne lors de leur premier match. Ils ont scoré deux fois en l’espace de trois minutes (48e et 51e). La deuxième réalisation des "Blue Samurais" est cependant très contestable.

C’est Tanaka qui a scoré le second pour le Japon en reprenant le cuir de près. Sa reprise était licite, mais la passe décisive de son coéquipier Mitoma était à la limite de la régulière. Pour servir son partenaire, ce dernier a semble-t-il récupéré le ballon en dehors de la ligne de but. C’est du moins ce que laissaient croire les premiers ralentis de l’action, ainsi que les images circulant sur la toile. La VAR a jugé curieusement que ce n’était pas le cas.

L’arbitre sud-africain de la partie a indiqué le rond central après que la vidéo a été consultée. La preuve que les assistants étaient sûrs de leur décision. Il faudra donc leur faire confiance sur le coup. Si on est dans le camp espagnol, on risque toutefois de ne pas digérer ce choix.

Jan Mulder last night: ''Football is not decided by small details.''



