Y avait-il pénalty sur la charge d’Upamecano sur Kane lors du match Angleterre - France ?

A la moitié de la 1e mi-temps, l’Angleterre s’est vu privée d’un pénalty contre la France. A tort ou à raison ?

L’équipe de France a bien entamé son quart de finale de Coupe du Monde contre l’Angleterre en ouvrant le score rapidement par l’intermédiaire d’Aurélien Tchouaméni (17e), Mais, les Bleus auraient pu très vite être rejoints au score, sans une décision favorable de l’arbitre brésilien du match Sampaio.

Une décision discutable de l’arbitre

Vers la 25e minute, l’homme en noir a omis de siffler un pénalty suite à une charge de Dayot Upamecano sur Harry Kane à l’entrée de la surface française. Il y a eu recours à la VAR, mais sa décision n’a pas changé après cette vérification.

Le choix de ne rien siffler était pour le moins contestable. Car il semblait bien y avoir faute du défenseur du Bayern sur l’attaquant de Tottenham. En revanche, il n’est pas certain que cette irrégularité ait été commise à l’intérieur du carré 18.

Les Anglais scandalisés par ce fait de jeu

Côté anglais, on n’a pas trop protesté contre cette décision. En revanche, les suiveurs des Three Lions ne se sont pas gênés pour exprimer leur désaccord. Sur la toile, on comparait déjà cette erreur d’arbitrage à celle du but refusé à Frank Lampard lors d’Angleterre - Allemagne de 2010 en Afrique du Sud.

Gary Lineker, l’ancien buteur anglais, a aussi écrit sur son twitter : « Un de ses jours, ne serait-ce qu’une fois, on aura peut-être une décision en notre faveur ». Au micro d'ITV, le diffuseur anglais, l'Irlandais Roy Keane a aussi tonné : "Il y avait pénalty". La suite du match dira si les hommes de Gareth Southgate vont regretter ou pas ce fait de match.