Xavi Simons très demandé

Ces dernières semaines, le FC Barcelone a été associé à Xavi Simons, le joueur du Paris Saint-Germain

Le FC Barcelone est l'un des six principaux prétendants.

Simons doit rencontrer le PSG pour établir un plan d'action pour l'été, mais pour l'instant, les deux parties s'orientent vers un prêt ou un transfert de 60 à 70 millions d'euros. Dans ce dernier cas, le FC Barcelone n'aurait aucun espoir de ramener Simons au pays.

Mardi, il est apparu que le directeur sportif du Bayern Munich, Max Eberl, est également un fan de Simons, et maintenant MD dit que les rivaux de la Bundesliga, le Bayer Leverkusen, sont également intéressés par lui. Les riches clubs de Premier League tenteront également d'attirer Simons en Angleterre, puisque Chelsea, Manchester United et Newcastle United envisagent de le recruter.

Si Simons n'est que prêté la saison prochaine, l'attrait sentimental et la perspective d'un rôle de titulaire pourraient l'inciter à rejoindre la Catalogne. Cependant, Simons a également montré ces dernières années qu'il donnait la priorité à son développement, et dans ce cas, d'autres ont des projets beaucoup plus stables, et Xabi Alonso est peut-être l'entraîneur le plus excitant d'Europe pour lequel travailler.