Xavi Simons pour remplacer Mbappé ?

Le Paris Saint-Germain envisage d'intégrer Xavi Simons dans son effectif la saison prochaine pour remplacer Kylian Mbappé, selon un rapport.

Le PSG devrait perdre Mbappé cet été, l'attaquant ayant exprimé son désir de partir en transfert libre à la fin de la saison. Un départ vers le Real Madrid semble certain et L'Equipe rapporte que Xavi Simons devrait être réintégré à l'issue de son prêt au RB Leipzig, peut-être en tant que remplaçant de la superstar.

Simons a rejoint le PSG en 2019, après avoir quitté le centre de formation de Barcelone. Il a cependant eu du mal à trouver des minutes et a été vendu au PSV en 2022, où il a passé une saison, avant que le PSG n'exerce une clause de rachat et ne le prête ensuite à Leipzig. Le joueur de 20 ans a inscrit cinq buts et délivré sept passes décisives en Bundesliga cette saison, mais il n'a fait que 11 apparitions en équipe première avec le PSG.

Un remplaçant décevant ?

Les géants de la Ligue 1 ont été associés à des mouvements pharaoniques pour remplacer Mbappé, même s'il part en transfert libre. Ils seraient notamment intéressés par Victor Osimhen (Naples) et Rafael Leao (Milan AC).

Le PSG a un peu de temps pour planifier la succession de Mbappé, mais en attendant, il va continuer à chercher le succès sur le pré cette saison. Le club francilien affronte Nantes samedi en Ligue 1.