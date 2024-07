Xavi Simons, la nouvelle sortie remarquable de Leipzig

La prochaine destination de Xavi Simons n’est toujours pas encore connue alors que les prétendants ne manquent pas pour le Néerlandais.

Revenu au Paris Saint-Germain après son prêt d’une saison chez le RB Leipzig, Xavi Simons, qui est très convoité sur le marché de transfert, n’a pas encore choisi sa prochaine destination. La décision du milieu de terrain néerlandais pour son futur est toujours attendue.

Plusieurs prétendants pour Simons

En dépit de la volonté du Paris Saint-Germain et de Luis Enrique de conserver Xavi Simons, l’ancien milieu offensif du PSV Eindhoven ne voudrait pas rester au Parc des Princes pour la nouvelle saison, bien qu’il soit sous contrat avec le club francilien jusqu’en juin 2027. Et les prétendants sont légion pour le natif d’Amsterdam. Le Barça a manifesté son envie de recruter Simons en prêt. Un déménagement qui intéresse également le joueur passé par La Masia. Mais le PSG ne veut pas le prêter aux Culés, qui ont lâché le dossier.

Dans le même temps, le RB Leipzig où Xavi Simons avait évolué en prêt la saison dernière, veut ramener le joueur pour la prochaine campagne sportive. Toujours en Bundesliga allemande, le Bayern Munich est aussi emballé par le profil de Xavi Simons qu’il veut faire signer cet été. A ne pas oublier le sérieux intérêt de Manchester United, qui est prêt à mettre 100 millions d’euros sur la table pour s’adjuger le Néerlandais.

Leipzig en pole position pour enrôler Simons

Mais tous ces prétendants, un seul pourra réussir à enrôler le joueur de 21 ans, qui n’a aucune intention de rester à Paris. Et un retour en Bundesliga, notamment à Leipzig, n’est pas à écarter. D’ailleurs, le président et directeur général du RB Leipzig, Johann Plenge, s’est montré optimiste quant à la signature de Simons. Ceci avant le départ du club allemand, dimanche, pour les Etats-Unis pour la tournée estivale.

« Pour l’instant, je ne peux pas promettre que Xavi reprendra l’entraînement après la tournée américaine à Leipzig. Mais je peux vous promettre que nous aurons tout fait pour qu’il reste à Leipzig (…) Nous avons de très bons arguments contre Xavi et contre le Paris Saint-Germain. Ce sont ces arguments qui comptent – et non la fréquence et la force avec laquelle nous les exprimons publiquement », a déclaré Plenge, dans des propos relayés par Kicker.

« Nous devons faire nos devoirs pour être sûrs que cela fonctionne. Ce n'est pas une question de timing que de savoir si ce n'est pas un succès assuré, nous devons y travailler », a ajouté le PDG de Leipzig, tout confiant.

Selon Fabrizio Romano, la décision de Xavi Simons est attendue cette semaine. Le joueur actuellement en vacances aux Pays-Bas, prendra une décision pour son futur au Paris Saint-Germain. Sa prochaine destination ne saurait tarder à être connue.