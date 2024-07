PSG, un cador anglais sort le chéquier pour Xavi Simons

Nouveau rebondissement dans le dossier Xavi Simons avec une offre d’un club anglais au PSG.

Le Paris Saint-Germain traverse une période de mercato assez compliquée, cet été. Le club de la capitale est moins en réussite sur le marché des transferts où il se fait recaler pour la plupart de ses cibles. Mais cela n’empêche pas le PSG de poursuivre le dégraissage de son effectif avec plusieurs départs attendus cet été dont celui de Xavi Simons. Un dossier qui est encore loin de son dénouement avec l’entrée en lice d’un cador de Premier League pour le Batave.

Xavi Simons va quitter le PSG

Le PSG continue de faire le ménage au sein de son effectif. Après les départs de Kylian Mbappé (Real Madrid), Keylor Navas, Layvin Kurzawa, Sergio Rico ou encore Alexandre Letellier, le club francilien se penche sur le cas des joueurs de retour de prêt cet été. Si Renato Sanches est proche d’un départ au Benfica Lisbonne, Xavi Simons lui, est tiraillé entre plusieurs clubs.

C’est d’abord le Bayern Munich qui est venu aux nouvelles pour l’international néerlandais en faisant même une croix sur Désiré Doué, ciblé par le PSG. En plus du club bavarois, Leipzig, qui l’avait prêté la saison dernière, le veut à nouveau lors du prochain exercice. Mais l’avenir du milieu de terrain de 21 ans pourrait s’écrire du côté de la Premier League.

Manchester United fonce sur Xavi Simons

Une chose est sûre, Xavi Simons ne compte pas s’éterniser au Paris Saint-Germain. Malgré la volonté du club et de Luis Enrique de le conserver, l’ancien du PSV Eindhoven préfère aller faire ses preuves ailleurs. Et, ça pourrait bien être en Angleterre puisque Sport annonce ce lundi que Manchester United est entré dans la course pour le Néerlandais.

Les Red Devils seraient même disposés à débourser la somme de 100 millions d’euros pour s’offrir Xavi Simons. Toutefois, il est peu probable que le PSG accepte cette offre cet été, le club ne voulant pas vendre le joueur avant janvier 2025 pour éviter de reverser une grande partie des sous au PSV.