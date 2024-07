PSG : Xavi Simons au Bayern Munich, les détails du contrat

L’avenir de Xavi Simons au Paris Saint-Germain se dessine finalement. Le Bayern Munich aurait conclu un accord avec le Batave.

De quoi sera fait l’avenir de Xavi Simons au Paris Saint-Germain ? C’est la question qui taraude l’esprit de plusieurs fans du club francilien qui s’impatientent de savoir la décision du PSG pour le Néerlandais qui sort d’une saison remarquable du côté de Leipzig en prêt.

Le Bayern Munich à fond sur Simons

Xavi Simons est revenu au Paris Saint-Germain après son prêt d’une saison au RB Leipzig. Actuellement en Allemagne pour l’Euro 2024 avec les Pays-Bas, qui affrontent la Roumanie ce mardi 2 juillet (18h), le milieu de terrain néerlandais va être fixé sur son avenir au PSG dans les prochains jours, lui qui ne veut pas rester à Paris la saison prochaine.

PSG

L’ancien du PSV Eindhoven veut revenir au FC Barcelone où il avait évolué avec La Masia lors de sa jeunesse. Auteur de 10 buts et 15 passes décisives en 43 matchs toutes compétitions confondues avec Leipzig cette saison, le milieu offensif intéresse plusieurs clubs. Si Leipzig souhaiterait le maintenir, le Bayern Munich est aussi déterminé à s’attacher les services du joueur.

Accord avec Xavi Simons et le Bayern

Mais le Paris Saint-Germain ne veut pas vendre son joueur. L’entraîneur du club francilien compte d’ailleurs sur le Néerlandais et veut l’insérer à l’effectif la saison prochaine. Mais Simons est déterminé à partir…en prêt. Alors que Paris ne pense pas le céder au Barça, le joueur serait finalement tombé d’accord avec le Bayern Munich.

A en croire les informations de Sky Sports Allemagne, le Bayern Munich s’est mis d’accord avec Xavi Simons sur la durée d’un potentiel contrat, ainsi que sur la question salariale. Le géant allemand serait toujours en négociations avec le PSG avec qui le joueur est sous contrat jusqu’en 2027. Même si Xavi Simons a convenu un accord avec le Bayern, le joueur n’a pas encore fait son choix définitif.

Getty Images

Par ailleurs, RMC Sport donne les détails de l’accord entre le joueur et le club allemand. Un accord salarial total a été trouvé entre le joueur et le Bayern Munich à hauteur de 6 millions d’euros brut annuel, avec des bonus qui peuvent porter la rémunération annuelle entre 10 et 12 millions d’euros. Mais la décision finale revient au PSG, qui va discuter avec le Néerlandais.