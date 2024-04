Xavi Simons, l'énorme rebondissement

Convoité par Arsenal, Xavi Simons devrait être prêté à nouveau la saison prochaine par le PSG.

Depuis plusieurs mois, Simons est la cible de Mikel Arteta, l'entraîneur des Gunners, mais le PSG a frustré les espoirs de l'équipe londonienne en exerçant une clause de rachat dans le contrat de l'attaquant polyvalent avec le PSV. Il a ensuite été prêté au RB Leipzig, où il a connu une excellente saison, renforçant sa réputation avec sept buts et 12 passes décisives en Bundesliga.

Bien qu'Arsenal ait gardé un intérêt, il était prévu qu'il revienne au PSG à la fin de la saison pour combler le vide laissé par le départ de Kylian Mbappé, qui signera au Real Madrid à la fin de son contrat. Mais il semble qu'il y ait eu un changement soudain dans les plans.

Encore prêté ?

C'est ce que rapporte Sport Bild : "En interne, au RB Leipzig, on pense qu'il y aura encore une année de prêt." Pour cela, il faut que le club actuel de Simons se qualifie pour la Ligue des champions, ce qui semble extrêmement probable, le club étant susceptible de décrocher une cinquième place en Bundesliga.

L'entraîneur Marco Rose a d'ailleurs fait allusion à cette possibilité. Dans un entretien accordé à Sky Sport Deutschland, il a déclaré : "Il serait également un joueur très important pour moi l'année prochaine. Nous n'avons pas le contrôle total de la situation. L'important est de se qualifier pour la Ligue des champions. Ensuite, nous voulons orienter les discussions dans le sens d'une prolongation d'un an ou deux. Xavi donne l'impression qu'il se sent bien ici, qu'il se développe bien et que, dans l'ensemble, c'est un bon environnement pour lui. Par conséquent, je reste très optimiste quant à sa présence parmi nous l'année prochaine".