Xavi Simons au Barça, c'est validé

Barcelone continue de balayer le marché des transferts à la recherche d'opportunités, malgré le peu de certitude quant à sa capacité à signer et à enregistrer des joueurs.

L'un des principaux domaines que le club cherche à renforcer cet été est le côté gauche de son attaque, comme l'a confirmé l'entraîneur Hansi Flick.





Les Blaugrana ont manqué Nico Williams après que celui-ci ait décidé de signer un nouveau contrat en raison de préoccupations concernant son enregistrement, tandis que le transfert de Luis Diaz semble de plus en plus difficile pour les mêmes raisons. Marcus Rashford a été cité comme l'alternative la plus probable, mais le directeur sportif Deco aurait des doutes sur le joueur de Manchester United, et les Blaugrana cherchent d'autres solutions pour l'attaque de la saison prochaine.

Selon Sport, Deco a rencontré les agents du RB Leipzig et de l'ancien meneur de jeu de La Masia, Xavi Simons. La réunion a duré environ 45 minutes et constituait une première prise de contact au sujet de l'international néerlandais, afin d'en savoir plus sur sa situation, même si un accord semble très difficile à conclure. Fausto Simons, son frère et représentant, ainsi que le super-agent Ali Barat étaient présents. Simons a l'intention de quitter Leipzig cet été, mais n'a pas de destination précise.





Barat représente également l'attaquant de Chelsea Nico Jackson, qui est à vendre, et le talent équatorien Kendry Paez.









Deco était également présent à un dîner avec l'agent Jorge Mendes mercredi soir après que Lamine Yamal ait renouvelé son contrat, auquel le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a également assisté. Mendes représente Denzel Dumfries et a également des liens avec Rafael Leao, tous deux liés au FC Barcelone. Sport affirme que le sujet de Dumfries a été abordé, mais MD prétend qu'il s'agissait simplement d'un repas de célébration entre Mendes, Laporta, Deco, Bojan Krkic et Alejandro Echevarria après la signature de Lamine Yamal, plutôt que d'une réunion pour parler affaires.