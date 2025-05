Xavi règle ses comptes avec le Barça

FC Barcelone vs Real Madrid

Xavi Hernandez est au chômage depuis son limogeage par Barcelone l'été dernier, mais il se prépare à un retour au football.

Il a été pressenti par plusieurs clubs pendant son année sabbatique et a profité de l'occasion pour dévoiler ses projets pour la suite de sa carrière.

Dans une interview accordée à The Athletic, Xavi a évoqué ses projets d'avenir. Il a confié son désir de travailler en Angleterre, mais est moins enthousiaste à l'idée de retourner en Espagne en raison de la pression que subissent généralement les entraîneurs là-bas.

« Je ne suis pas pressé, mais j'aimerais un bon projet. Du genre : "Tu as quatre ans pour travailler et construire un projet". J'adorerais travailler en Premier League, car j'aime la passion qui règne là-bas. En Espagne, on se concentre trop sur le résultat. »

« Regardez ce qui est arrivé à Ancelotti (au Real Madrid) et les critiques qu'il suscite. Ce n'est pas juste. Il a remporté 30 trophées en 10 ans et on le critique comme s'il n'avait rien gagné. » Valverde l'a parfaitement exprimé lorsqu'il a déclaré : "Si Ancelotti est critiqué, quel espoir y a-t-il pour nous autres ?"

Xavi a connu une période mitigée à la tête du Barça, remportant la Liga et la Supercoupe d'Espagne dès sa première saison. Mais cette période s'est terminée sur une note négative, et à ses yeux, il a pris les choses trop personnellement.

Je suis prêt à souffrir à nouveau, mais je ne pense pas que je souffrirai plus qu'au Barça. C'était trop émouvant pour moi, car j'étais aussi un supporter.

C'est différent pour Hansi. Il ne parle pas espagnol ; ce n'est pas un supporter du Barça. Je lui ai dit : "Ne suis pas les médias, sinon tu vas devenir fou. Concentre-toi sur l'équipe, car si tu es d'ici, tu souffres beaucoup."