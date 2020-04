Xavi : "Neymar de retour au Barça ? Pourquoi pas"

L'ex-Barcelonais Xavi serait favorable à un retour au Nou Camp de l'attaquant brésilien Neymar.

La légende barcelonaise Xavi espère que Neymar reviendra au Camp Nou, affirmant qu'elle n'avait "aucun doute" sur la qualité de l'attaquant.

Neymar, 28 ans, est pressenti pour faire son retour chez les géants espagnols près de trois ans après les avoir quittés pour le . Xavi ne voit aucune raison pour laquelle l'international brésilien ne reviendrait pas, affirmant que son ancien coéquipier était parmi les meilleurs au monde.

"Pourquoi pas? Côté football, je n'ai aucun doute et j'ai vécu avec lui dans un vestiaire et il me semble être une personne formidable", a déclaré l'entraîneur d'Al-Sadd à DjMariiO lors d'une interview sur YouTube. "Il était un professionnel ici à Barcelone et ferait une différence. Ensuite, il y a le problème social et bureaucratique. Je ne vais pas commenter ça. Mais sur le terrain, il est parmi les cinq meilleurs au monde."

Un autre joueur de Barcelone a été lié à un mouvement pour l'attaquant vedette de l'Inter Lautaro Martinez. Xavi a salué la qualité de l'international argentin en disant: "Je l'aime bien. Qui ne l'aime pas? Il se démarque bien, il sait jouer en profondeur, exploiter les espaces, y compris les espaces réduits. Généralement quand le Barça est intéressé (par un joueur), ils se débrouillent bien".

Pour rappel, Xavi a déclaré récemment qu'il rêve toujours de devenir un jour le coach de Barcelone, promettant d'apporter tout son vécu et ses compétences du haut niveau. Le technicien d'Al-Sadd était lié à cette fonction plus tôt cette année lorsque les Blaugrana ont limogé Ernesto Valverde, avant que ces derniers ne se tournent vers Quique Setien.