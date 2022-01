Xavi ne regrette pas la mise à l’écart de Dembélé

L'entraîneur du FC Barcelone, Xavi, assure qu'il ne regrette pas de ne pas avoir sélectionné Ousmane Dembélé pour le match de Copa del Rey contre l'Athletic Bilbao.

Le directeur sportif du Barça, Mateu Alemany, a annoncé jeudi que Dembele serait "vendu avant le 31 janvier" après avoir refusé de signer un nouveau contrat. Et cette décision inclut également le fait que Dembélé ne soit plus jamais retenu au sein de l’équipe première. Un choix fort et qui a été approuvé par le coach de l’équipe.

Xavi se range derrière la décision du club

Les Blaugrana sont tombés face aux Basques, abandonnant le trophée dont ils étaient les tenants. Mais pour Xavi ce n’est pas une raison une sanction qui a été validée par l’ensemble des composantes du club.

L'article continue ci-dessous

"Dembélé est important mais c'est une décision du club et nous sommes tous d'accord. Et je ne pense pas que son absence ait affecté l'équipe", a-t-il lâché aux journalistes.

Le dernier match de l’ancien rennais avec sa formation barcelonaise c’était le 12 janvier contre le Real Madrid en Supercoupe. Et il se peut fort que ça soit son ultime apparition avec ce club.

Parmi les clubs qui se sont positionnés pour accueillir le champion du monde 2018 dans leurs rangs il y a Manchester United. Les Diables Rouges sont prêts à l’accueillir dès cet hiver, mais à condition que le Barça le cède gratuitement.