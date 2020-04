"Xavi m'encourage à devenir entraîneur", révèle Iniesta

Le vainqueur de la Coupe du monde n'a pas l'intention de raccrocher pour l'instant, mais a admis qu'un futur rôle d'entraîneur pourrait lui plaire.

La légende de Barcelone Andres Iniesta a révélé que son ancien coéquipier Xavi lui avait conseillé de devenir entraîneur quand il mettrait un terme à son illustre carrière de joueur. Durant sa carrière en Catalogne, Iniesta a gravi les échelons de la célèbre académie du Barca en tant que jeune, avant d'intégrer l'équipe première en 2002. Il a ensuite accumulé 454 apparitions pour le club, marquant 44 buts, tout en remportant 32 trophées au total.

L'ancien international espagnol a aussi aidé le Barça à remporter neuf titres en et quatre ligues de champions, forgeant une superbe paire avec Xavi au milieu de terrain. Les deux hommes étaient des éléments essentiels de l'équipe de Pep Guardiola entre 2008 et 2012, qui est largement considérée comme l'une des plus belles de l'histoire du football.

Xavi a levé le voile sur son aventure au Camp Nou en 2015 et a décidé de relever un nouveau défi au Moyen-Orient avec Al Sadd, où il a passé les quatre dernières années en tant que joueur. Le joueur de 40 ans est ensuite passé à un poste d'entraîneur avec le club basé au , dans le but d'acquérir suffisamment d'expérience pour occuper, plus tard, le poste de haut niveau au Barca. Pour le plus grand bonheur des supporters du club par ailleurs.

"Une situation qui me plaît et me séduit en quelque sorte"

Andres Iniesta, qui évolue aujourd'hui au avec le Vissel Kobe, dit que Xavi a déjà essayé de le persuader de suivre une voie similaire. "Je parle toujours beaucoup avec lui, également d'être entraîneur. Et évidemment, il m'a encouragé à tester et à voir si j'aime ça", a déclaré le joueur de 35 ans à Marca.

"Il est ravi qu'il devienne entraîneur. Pour ceux d'entre nous qui aiment le football et qui y réfléchissent, au final, c'est une situation qui me plaît et me séduit en quelque sorte. Je suis heureux pour lui dans cette nouvelle étape de sa carrière, peut-être que je serai dans une situation similaire à l'avenir (...) L'idée est toujours là mais jusqu'à ce que j'arrête de jouer au football, il sera difficile pour moi d'essayer d'obtenir ma licence", a ensuite ajouté Andres Iniesta.

"En ce qui concerne les points de référence, j'ai une petite idée du jeu que je veux faire pratiquer, qui est celui que j'ai toujours joué en club. Mais nous verrons. Il me reste encore beaucoup de temps pour m'asseoir sur un banc. Quand je serai entraîneur, je verrai certainement des choses différentes de ce que je vois aujourd'hui en tant que joueur. Voyons ce qui va se passer. Pour le moment, nous devons attendre", a toutefois prévenu l'Ibérique, pas du genre à se précipiter.