Xavi évasif sur le cas Haaland

Jeudi dernier, la presse espagnole a fait état d’une rencontre qui aurait eu lieu en Allemagne entre Xavi, Jordi Cruyff et Erling Haaland. Une rencontre qui se serait tenue à Munich, où le joueur du BVB est en rééducation en ce moment.

L’entraineur et le directeur football du Barça auraient tenté de convaincre le Norvégien de rallier le Nou Camp à l’issue de la saison. C’est ce qu’ont révélé les médias en tous cas. Mais était-ce vraiment l’objet de leur entrevue ? Et est-ce que le voyage en Bavière a été satisfaisant de ce point de vue là ?

Xavi ne dément pas pour Haaland

Ces questions ont été posées ce samedi à Xavi en conférence de presse. Le technicien catalan n’a pas été trop bavard sur le sujet, mais il n’a pas démenti les bruits des coulisses. "Haaland ? Je ne peux pas donner de détails. Nous travaillons sur le présent et l'avenir du club. Lorsque les choses pourront être annoncées, nous le ferons, comme aujourd'hui avec Pablo Torre, qui est une excellente signature", a-t-il confié.

A propos du mercato du club, Xavi a déclaré par la suite qu’il n’est pas besoin de se projeter trop loin pour le moment. La priorité reste à la saison actuelle, surtout que l’équipe est en train de bien remonter la pente. « Ce n'est pas le moment de parler des recrues ou de l'avenir, mais du présent, (du fait) que nous sommes quatrième de la Ligue et que nous devons continuer. La seule chose que je peux dire, c'est que nous travaillons pour l'avenir du club », a-t-il insisté.

Pour finir, et à la question si c’est lui qui décide des joueurs qui devraient renforcer l’équipe lors de la prochaine intersaison, Xavi a fait savoir que c’était « le travail de toute une équipe ». « On est une équipe, avec le président tout en haut, et rien n'est décidé unilatéralement car nous travaillons ensemble, Mateu Alemany, Jordi Cruyff, le staff.... Je suis une personne de consensus et c’est pourquoi on décide tous ensemble », a-t-il conclu.