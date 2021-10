Xavi est candidat pour le banc du Barça

Le jeune entraineur espagnol Xavi vient d’affirmer clairement qu’il était intéressé par le poste d’entraineur du Barça.

L'entraîneur d'Al Sadd, Xavi, a reconnu que son ambition de revenir à Barcelone était toujours de mise. Et il compte bien la fructifier dans un futur proche.

Xavi a refusé le poste d’entraineur Barça il y a 18 mois, convaincu alors qu'il n'était pas prêt pour le poste à l'époque. Les responsables du club catalan avaient pensé à lui pour prendre la suite d’Ernesto Valverde.

« Si une offre arrive, elle sera évaluée »

L’ancien capitaine des Blaugrana a dit non, mais aujourd’hui il semble être prêt à relever le défi. "Mon idée est d'entraîner Barcelone, a-t-il tonné avant la finale de la Coupe de l’Emir opposant son équipe d’Al-Sadd à Al Rayyan. Je ne l'ai jamais caché, c'est mon objectif et mon rêve. Je ne sais pas si cela arrivera ou non, s'ils auront besoin de moi ou non, mais pour le moment je suis heureux d'être à Al-Sadd et très fier de ça ».

Quand il lui a été demandé ensuite s’il était enclin à accepter le poste dans l’immédiat, sa réponse a été la suivante : « Si une offre arrive, elle sera évaluée et ensuite nous essaierons de décider, mais pour le moment je suis très heureux ici. »

Le FC Barcelone est toujours coaché en ce moment par Ronald Koeman. Toutefois, la position de ce dernier reste fragile. Si l’équipe catalane venait à retomber dans ses travers, il pourrait se voir indiquer la porte de la sortie par Joan Laporta.