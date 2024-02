Xavi en a marre de parler de Mbappé

Le coach du Barça n'en peut plus de la star du PSG et le fait savoir.

Xavi, le coach du Barça, a été sondé vendredi par les journalistes espagnols en conférence de presse sur le départ de Kylian Mbappé du PSG. Et le technicien Blaugrana en a assez d'évoquer ce sujet, se montrant particulièrement lassé par le bruit médiatique très conséquent autour du capitaine de l'équipe de France.

"Mbappé ? Je n’ai pas grand chose à dire, la seule chose, c’est qu’il quitte le PSG. Quand ce sera officiel, vous me le demanderez encore, mais notre situation est différente: bien terminer la saison, se concentrer sur le Celta Vigo et le match en Ligue des Champions. Mais ne me posez plus de questions sur Mbappé, ça ne sert à rien. Je ne vais plus parler de Mbappé.", s'est ainsi irrité le coach catalan face aux médias.

L'article continue ci-dessous

Mais Xavi n'est pas le seul à évoquer le cas du natif de Bondy, l'entraîneur du FC Séville - prochain adversaire du Barça - Quique Sanchez Flores a lui aussi tancé le PSG à ce sujet : "Quand il quittera le PSG, le Mbappé du Ballon d'Or arrivera!", avant d'ajouter: "J'aimerais qu'il joue dans la Liga espagnole. Il va atteindre une autre dimension."