« Xavi a élevé le niveau du Barça »

L'ancien défenseur du Real Madrid, Ivan Campo, a fait l'éloge de Xavi pour son travail avec le FC Barcelone.

La victoire sur l'Atletico Madrid dimanche (4-2) a permis au Barça d'atteindre les places qualificatives pour la prochaine Ligue des champions. Et ce fut un succès avec l’art et la manière puisque les Blaugrana ont donné une vraie leçon de football aux Matelassiers.

« Les Barcelonais ont retrouvé une énergie positive »

Campo a déclaré à Radio Marca juste après le match : "Il a relevé l'équipe à nouveau. Cette formation dégage de la joie". Un avis que partage certainement beaucoup d’observateurs en Espagne actuellement.

« De la joie, grâce aux personnes qui sont arrivées et à la façon de jouer qu'il a apportée si spéciale au Barça, a poursuivi Campo. Et ces joueurs âgés, avec beaucoup d'expérience qui ont retrouvé cette énergie positive que Xavi dégage quand il s'agit de former une équipe et la façon de voir le football ».

« Et quand des victoires comme celle d'hier arrivent, des victoires importantes, avec un 4-1 à la mi-temps ça aide pour la confiance et pour mettre en place ses idées. Et c'est agréable de le voir fêter ça dans le vestiaire », a conclu l’ex-joueur de Bolton.

Un ancien du Real qui se montre aussi élogieux envers le Barça et son coach c’est un fait assez rare pour être signalé. C’est aussi la preuve que Xavi incite beaucoup de respect par rapport au travail accompli lors de ses deux premiers au club. Un travail qu’il faudra cependant confirmer sur la durée.