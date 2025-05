Xabi Alonso prend une décision forte sur Bellingham

Le nouvel entraîneur du Real Madrid, Xabi Alonso, a été présenté lundi, promettant que son équipe s'efforcerait d'apporter joie et fierté

Au-delà de cela, il n'a pas dévoilé grand-chose sur le jeu de son équipe, ni sur les joueurs qui joueraient où.

Un joueur qui ne figurera pas dans ses plans à long terme est Luka Modric, après ses adieux au Santiago Bernabéu samedi après-midi. Cela soulève la question de savoir si les Merengues devraient rechercher un milieu de terrain sur le marché des transferts, l'absence de Toni Kroos se faisant toujours sentir. Il s'agirait d'une cible pour le Real Madrid, mais Alonso est resté vague sur son rôle dans le départ de Modric et sur sa volonté d'un nouveau milieu de terrain.

Cependant, il comptera à nouveau sur un nouveau milieu de terrain en la personne de Jude Bellingham, qui a joué la majeure partie de sa carrière au Real Madrid à un poste plus avancé. Les propos d'Alonso ont été interprétés comme signifiant qu'il serait un milieu de terrain plus traditionnel pour l'entraîneur basque.

L'article continue ci-dessous

Il peut être exceptionnel n'importe où, car c'est un joueur exceptionnel. Son émergence est celle d'un joueur qui a marqué une époque pour le Real Madrid. Il a 21 ans, je pense, et il sera fondamental pour les projets futurs du club. J'ai le sentiment qu'il est dans une bonne position et au bon moment pour travailler avec lui. Je le vois comme un milieu de terrain. Nous allons essayer de le rendre aussi efficace que possible.

Sous Carlo Ancelotti, Bellingham avait tendance à percuter la surface depuis un poste plus bas et à courir au-delà des attaquants, tout en défendant depuis le côté gauche d'un milieu à quatre. Ce rôle plus avancé est venu suite à la perte de Karim Benzema, et le toucher de balle de Bellingham s'est avéré essentiel lors d'une première saison incroyable.

L'an dernier, il a inscrit 23 buts et délivré 13 passes décisives, menant souvent la danse pour les Merengues. Cette saison a été tout de même impressionnante avec 14 buts et 14 passes décisives, mais les propos d'Alonso suggèrent que même s'il ne veut pas restreindre les capacités offensives de Bellingham, on lui demandera de faire moins dans le dernier tiers, et plus au milieu du terrain.