Xabi Alonso perd le contrôle après l'humiliation face au PSG

Paris Saint-Germain vs Real Madrid

Le coach du Real Madrid, Xabi Alonso, ne se fait aucune illusion quant à la tâche qui l'attend après l'élimination de son équipe de la Coupe du monde des clubs de la FIFA.

Les Merengues ont été éliminés en demi-finale après avoir été battus 4-0 par le PSG, vainqueur de la Ligue des champions de l'UEFA, dans le New Jersey.

Des erreurs défensives ont mis le Real Madrid sur la défensive dès le début, mais en réalité, ils n'ont jamais été à la hauteur de l'équipe en pleine forme de Luis Enrique.

Après avoir facilement atteint les demi-finales, Alonso passera les prochaines semaines à réfléchir à la manière et aux domaines dans lesquels son équipe doit s'améliorer.

Alonso compare le Real Madrid au PSG

Alonso a clairement exprimé son opinion sur la situation actuelle de son équipe et estime qu'elle est loin d'atteindre le niveau actuel du PSG.

« Il y a beaucoup à analyser et à apprendre. Nous savons désormais où nous en sommes, où nous devons nous améliorer et où nous voulons aller, et nous allons nous y préparer.

Le PSG est une équipe. Nous venons tout juste de commencer notre parcours. Nous avons souffert et cela a été difficile. Il y a beaucoup de choses que nous voulons améliorer. Aujourd'hui, c'est douloureux. C'est le dernier match de la saison 2024/25. Notre saison commence désormais en août. »