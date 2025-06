Xabi Alonso et le Barça, le gros accrochage

Le dirigeant blaugrana avait qualifié les Merengues de « proches du pouvoir », et la réponse d'Alonso aura sans doute fait sourire de nombreux Madridistas.

Alonso s'est exprimé devant la presse avant le match contre le RB Salzbourg dans le cadre de la Coupe du monde des clubs, quelques heures seulement après que Laporta ait pris la parole lors d'un événement organisé par le club. Les efforts de Laporta pour souligner ce qui, à ses yeux, différencie les deux équipes du Clasico n'ont pas semblé convaincre Alonso.

À bien des égards, Laporta prêchait à des convertis lors de l'événement organisé par son club. Il a déclaré à MD que Barcelone avait tendance à s'appuyer davantage sur son centre de formation que sur les recrutements, ce qui en dit long sur l'identité des deux clubs.

« Madrid dégage une impression de puissance, tandis que nous avons un sentiment de liberté, d'identité. Ils sont plus enclins à recruter des joueurs, tandis que nous avons davantage de joueurs issus de La Masia. »

La réponse de Xabi Alonso

Quelques heures plus tard, de l'autre côté de l'océan Atlantique, Alonso s'est présenté devant les médias à Philadelphie avant le dernier match de groupe de la Coupe du monde des clubs.

« J'imagine le contexte, et je ne veux pas m'étendre sur ce sujet, mais nous avons un sentiment de démocratie [au Real Madrid], de liberté également, et j'imagine qu'ils ont aussi une certaine notion de proximité avec le pouvoir. Cela va dans les deux sens », a expliqué Alonso.

Il a également confirmé que le Real Madrid souhaitait attendre que Kylian Mbappé soit en meilleure forme avant de faire appel à lui. Plus tard dans sa conférence de presse, Alonso a expliqué ce que représente le Real Madrid sur la scène internationale, en évoquant son expérience de joueur.

« C'est l'équipe la plus prestigieuse au monde. Son histoire parle d'elle-même, où que vous alliez. Et c'est ce qui fait la grandeur de Madrid. Ce sont ces facteurs qui aident Madrid à aller plus loin, qui font avancer le club. C'est un privilège et un honneur de faire partie de ce club. Je vais essayer d'atteindre nos objectifs et de renforcer notre légende. »