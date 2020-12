WTF - Une ancienne star du Real Madrid en faillite

L'ancien ailier du Real Madrid Royston Drenthe a été déclaré en faillite dans son pays d'origine, les Pays-Bas.

Marca relaie une information du média néerlandais Voelbalzone qui indique que l'ancien joueur de haut niveau du club merengue Royston Drenthe a été déclaré en faillite mardi par le tribunal de district de Zélande-Ouest-Brabant.

Drenthe est cité par le rapport comme disant qu'il n'est «pas facilement effrayé par de telles choses» alors qu'un comptable a maintenant été affecté au contrôle des actifs du Néerlandais.

Maintenant âgé de 33 ans, Drenthe joue actuellement pour Kozakken Boys dans en troisième division néerlandaise et il a accepté la responsabilité de sa négligence, n'ayant pas comparu à l'audience alors que son avocat était en vacances.

Le Néerlandais a passé trois saisons à Santiago Bernabeu après avoir rejoint en 2007, mais a étonnamment arrêté le football en 2016, à seulement 29 ans.

Il a fait en tout 65 apparitions en trois saisons dans la capitale espagnole entre 2007 et 2010 avant que le natif de Rotterdam ne soit prêté à Hercules et plus tard à pour une longue descente aux enfers.

L'article continue ci-dessous

Le timing est assez déconcertant concernant cette annonce, alors qu'en raison de la crise sanitaire et de ses conséquences, le a dû revoir drastiquement à la baisse son budget pour cette saison. Sur l'exercice 2020/21, le budget du champion d' accuse ainsi une baisse de 300 millions d’euros par rapport à ce qu’il aurait pu être dans des circonstances normales, la pandémie mondiale étant passée par là.

“[Le budget de cette saison est] de 300 millions d’euros moindre par rapport aux revenus précédant la pandémie”, indique le Real, qui précise en outre que piur la saison 2019/20, l'exercice a été achevé avec un gain net de 313000 euros, malgré l’impact du coronavirus et de ses ravages.

Marca précise néanmoins que de nombreux employés du club, tels que les footballeurs et les basketteurs, ainsi que les dirigeants, ont consenti une réduction de salaire de 10%. À noter que le Real a également investi 113,7 millions d’euros dans le réaménagement du stade Santiago Bernabeu.