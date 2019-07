WTF - Une action en justice pour une absence de C.Ronaldo à un amical

Un groupe de supporters en Corée du Sud réclame une compensation après que Cristiano Ronaldo n'ait pas participé à une rencontre amicale.

Les supporters de football sud-coréens intentent une action en justice afin d'obtenir réparation, après que Cristiano Ronaldo n'ait pas disputé un match amical lors de la tournée de pré-saison de la à Séoul la semaine dernière.

Ronaldo devait jouer au moins 45 minutes contre la K League All Stars, selon les organisateurs de l'événement, The Fasta Inc, mais n'a finalement pas du tout participé à la rencontre dans un stade de Séoul bien rempli. Une communauté en ligne a été créée sur le portail Web Naver, en , pour protester contre cette absence. Deux membres ont contacté l'avocat Kim Min-ki pour intenter une action en justice contre les organisateurs du match.

"Beaucoup ont acheté des billets pour aller voir Ronaldo. La Fasta a annoncé avoir passé un accord avec la Juventus qui stipulait que Ronaldo jouerait au moins 45 minutes et que Ronaldo organiserait un événement de dédicaces de fans", a déclaré Me. Kim à Reuters. Reuters a tenté, en vain, de joindre The Fasta, tandis que les responsables de la Juventus n'ont pas répondu aux demandes de commentaires. Les auteurs de cette action en justice espère obtenir une indemnité de 70 000 won (59 $) par billet, 1 000 won pour la commission sur les billets et 1 million de won (847 $) chacun à titre de réparation pour "angoisse mentale".

"La société, par le biais de fausses publicités, a profité des supporters de la star du football", a ajouté Kim. "Pour le moment, deux plaignants ont poursuivi la société en justice, mais je reçois beaucoup d'appels aujourd'hui et je suppose qu'il y en aura environ 60 000 de plus. En ce qui concerne l'angoisse mentale, je voudrais dire que certains d'entre eux sont de vrais fans. C'est donc très douloureux pour eux car ils aiment Ronaldo et veulent le protéger, mais ils ne le peuvent pas, étant donné la situation."

Ronaldo ne voulait pas jouer

Le PDG de The Fasta, Robin Chang, a confirmé à la chaîne de télévision locale SBS que le contrat stipulait que Ronaldo devait jouer 45 minutes : "Quand je suis allé discuter avec (Pavel) Nedved, le vice-président de la Juventus, tout ce qu'il a dit était: "J'aimerais aussi que Ronaldo joue, mais il ne veut pas. Désolé, je ne peux rien faire".

The Fasta a publié samedi un communiqué de presse indiquant que la Juventus n'avait pas respecté les termes du contrat. La K League, l'instance dirigeante du football professionnel sud-coréen, a déclaré mardi avoir envoyé une lettre de protestation à la Juventus pour violation de contrat.