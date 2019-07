La démo de PES 2020 débarque et c'est de la bombe !

FIFA n'a qu'à bien se tenir ? La démo de PES 2020 débarque sur différents supports et la dernière simulation de chez Konami fait mal.

PES revient, PES a faim et PES n'est pas végétarien. Quelques jours après le trailer de FIFA 20 qui nous avait fait très bonne impression avec pas mal de nouveautés, la prochaine simulation de chez Konami débarque et semble avoir de vrais arguments cette année.

Date de sortie, nouveautés, graphismes, téléchargement de la démo... Tout savoir sur PES 2020

Chaque année, à la rentrée, on l'attend : le Clasico sur consoles de salon et PC. PES vs FIFA. Et chaque année, il ne peut en rester qu'un au pied du sapin. Ces dernières années, PES a reculé derrière FIFA chez les fans de football virtuel. Mais la « simu » japonaise montre cette saison des armes qui nous incitent à croire qu'elle pourrait bien remonter sur le trône.

La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas à nous croire sur parole, il suffit de télécharger la démo sortie aujourd'hui pour vous faire une idée. Mais attention, ça décoiffe même le plus gominé des apprentis-CR7

Le reproche le plus utilisé par les détracteurs du jeu de Konami est son manque de licences officielles comparé à son illustre rival. L'éditeur japonais a su rectifier le tir cette saison avec des partenariats multiples avec différents grands clubs. , ou encore Bayern...

Des partenariats qui permettent à PES des avantages en termes d’authenticité et donc d'immersion, mais aussi de cosmétique et là, on retrouve le point fort de PES face à son concurrent : le photo-réalisme des visages. Un photo-réalisme qui s'étend désormais aux décors et aux stades.

Autre point fort de la franchise, la physique du ballon et son comportement. Un sentiment encore renforcé pour cette nouvelle mouture. Il existe également de nouvelles façons de défendre en plus des classiques tacles debout et tacles glissés.

On peut désormais mettre son corps en opposition face à un attaquant et le gêner au moment de sa frappe avec des résultats aléatoires selon différents facteurs comme l'angle et la puissance du tir. Gare aux frappes adverses déviées dans vos propres filets par votre tête ou votre genou !

Les 13 équipes disponibles dans la démo sont :

Juventus FC

Manchester United

FC Bayern



FC

Palmeiras

Clube de Regatas do Flamengo

São Paulo FC

Sport Club Corinthians Paulista

CR Vasco da Gama

Club Atlético Boca Juniors

Club Atlético River Plate

Colo-Colo

Pour rappel, la date de sortie de Efootball PES 2020 est prévue pour le 10 septembre 2019. Réservez votre mercredi ! En ce qui nous concerne, le rendez-vous est pris.