WTF - Quand Karim Benzema vole à la rescousse de... Valère Germain

Sur Instagram, l'attaquant du Real Madrid a défendu les intérêt de celui de l'OM, lundi soir, lors d'un débat avec l'influenceur Mohamed Henni.

Voilà une scène qui ne se serait probablement jamais produite sans les mesures de confinement liées à la pandémie actuelle de coronavirus. Lundi soir, peu avant minuit, Karim Benzema, l'attaquant Français du , s’est livré à un live Instagram pour échanger avec sa communauté. Si celle-ci compte pas moins de 33 millions d'abonnés, c'est un certain Mohamed Henni, personnalité réputée des réseaux sociaux, qui est parvenu à attirer l'attention de l'attaquant madrilène.

"Valère Germain, si tu m’entends..."

Mieux, l'influenceur a même échangé avec Karim Benzema pendant quelques minutes, dans le cadre d'un débat portant sur le football. Le sujet de celui-ci ? Valère Germain, l'attaquant de l' , souvent moqué par Mohamed Henni ces derniers mois. Injustement selon le Madrilène.

"Valère Germain il n’est pas nul, je vais t’expliquer pourquoi. À Marseille il y a beaucoup de pression. Il y a des joueurs qui peuvent la supporter et d’autres non. Lui, il est sous pression. Pourquoi à il jouait bien ? Parce que voilà quoi. À Marseille, il a bien commencé et après il a fait un match ou deux moyens et là ca a été terminé. C’est pour ça que c’est dur pour lui. Ce n’est pas une catastrophe. Après à Marseille, t’es attaquant il faut que voilà... Valère Germain, si tu m’entends et que tu regardes cette vidéo, je sais que t’es un bon joueur", a ainsi expliqué Karim Benzema, défendant les qualités de l'ancien de l'ASM et de l'OGC Nice, qui appréciera.