WTF - L’incroyable histoire des chaussures porte-bonheur de Thomas Tuchel

Lors de la victoire de Chelsea en finale de C1 face à Man City samedi, Tuchel portait des chaussures "porte-bonheur" offertes par Nasser Al-Khelaïfi.

Oui, le Paris Saint-Germain a aidé Chelsea à remporter sa seconde Ligue des Champions. Ou plutôt son président, Nasser Al-Khelaïfi.

Tout d’abord en limogeant Thomas Tuchel l’hiver dernier avant que ce dernier ne rejoigne les Blues, et surtout en lui offrant une paire de chaussures «porte-bonheur» avant la finale de l’édition… 2020 !

Oubliées en 2020, présentes en 2021

Avant que Tuchel et son ancienne équipe ne perdent en finale face au Bayern Munich (0-1), le président parisien a effectivement offert une paire de chaussures à son entraîneur, et celui-ci avait promis de les porter pour la finale. Chose qu’il a finalement oublié de faire !

Une fois, pas deux. De retour en finale quelques mois plus tard, mais cette fois-ci avec Chelsea, Tuchel n’a pas oublié d’enfiler ses précieux souliers, et cela explique donc pourquoi les joueurs les ont portés en triomphe dans le vestiaire lors des célébrations d’après-match.

"C’était un cadeau de Nasser et j'avais promis à mon staff que je les porterai en finale. J'avais oublié, et nous avions perdu. Cette fois je les ai portées, et ça a marché !", a-t-il expliqué après la rencontre. Merci Nasser ?