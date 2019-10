WTF - Le voyage éclair de Griezmann à New York pour un match de Basket

Antoine Griezmann s'est offert un petit voyage express aux US pour regarder un match de NBA.

Le report du Clasico a offert aux joueurs du deux jours de congé et Antoine Griezmann a profité de son temps libre pour effectuer une brève visite aux États-Unis.

Après la laborieuse victoire 2-1 à Prague contre le Slavia en milieu de semaine, les stars de Barcelone se sont entraînées jeudi avant d’être libérées vendredi et samedi, pour reprendre le travail dimanche matin.

Amateur notoire de basket, Antoine Griezmann s'est rendu à New York pour assister à un match de la NBA opposant les Brooklyn Nets et les New York Knicks en profitant de ces quelques jours de repos inattendus.

Le Français n'était pas le seul Blaugrana à voyager à l'étranger pour une petite pause, plusieurs autres joueurs du club catalan ayant eux aussi opté pour une escapade internationale rafraîchissante.