Mathias Pogba a publié samedi soir une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle il provoque son frère Paul et aussi Kylian Mbappé.

Il y avait Frank Leboeuf, et maintenant il y a Mathias Pogba. L’un des jumeaux de la fratrie Pogba a fait le buzz samedi soir à travers une vidéo aussi bizarre que loufoque. Et il l’a publiée en quatre langues différentes.

Dans cette vidéo on le voit s’exprimer de manière tout à fait sérieuse pour dire qu’il va bientôt déballer des secrets au sujet de Paul, son frère cadet, mais aussi sur son avocate Rafaela Pimenta, dont il doute sérieusement « de l’intégrité ». « Je vais me lâcher », a-t-il notamment écrit sur twitter pour commenter cette publication.

Quand Matthias provoque Paul

Il n’est pas sûr que les révélations en question, s’il venait réellement à les partager publiquement, plaisent à son petit frère. Mathias n’a d’ailleurs pas hésité à le tacler en parlant de « son passage décevant à Manchester United » ou encore de son « documentaire catastrophique » sur Amazon Prime et qui a été « noté 1 sur 10 ». C’est ce qu’on appelle un tacle à la carotide. Les retrouvailles prochaines entre les deux frangins risquent d’être très animées.

« Si je fais cette vidéo aujourd’hui et que je me lance dans cette démarche c’est que j’estime que le public français, anglais, italien et espagnol, en d’autres termes le monde entier, ainsi que les fans de mon frère, et plus encore l’équipe de France et la Juventus, des coéquipiers de mon frère et ses sponsors méritent de savoir certaines choses. Afin de décider en toute connaissance de cause s’il mérite l’admiration, le respect et l’amour du public. S’il mérite sa place en équipe de France et l’honneur de jouer la Coupe du Monde. S’il mérite d’être titulaire à la Juventus. S’il est une personne digne de confiance, que n’importe quel joueur mérite d’avoir à ses côtés », a-t-il ajouté, jetant ainsi un sacré pavé dans la mare.

Mbappé en prend aussi pour son grade

Il n’y a pas que Paul Pogba qui en prend dans son grade dans cette vidéo. C’est aussi le cas de Kylian Mbappé. « Je vous parlerai de choses très importantes à son sujet et il y aura des éléments et de nombreux témoignages pour confirmer mes propos », a promis Mathias Pogba, en assurant que tout ça « risque d’être très explosif » et « faire grand bruit ».

A défaut d’avoir fait une grande carrière comme footballeur, Mathias Pogba a réussi à s’improviser comme véritable porteurs de scoops. Avec sa sortie, il a mis l’eau à la bouche de tous ceux qui s’intéressent à son frère. Reste à savoir maintenant s’il compte vraiment provoquer un déchirement dans sa famille ou s’il s’agit d’un gros canular.