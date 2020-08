WTF - 9-0, 6-1 : des matches truqués pour la dernière journée en D2 autrichienne ?

Pour monter en première division autrichienne, deux clubs se sont imposés sur des scores de babyfoot, provoquant la suspicion.

Si en première division autrichienne le suspense n'existe plus depuis longtemps (sept titres à la suite pour le Red Bull ), il en est tout autrement à l'échelon inférieur.

Avant la 30e et dernière journée de la seconde division autrichienne, deux clubs étaient à la lutte pour la première place, la seule synonyme d'accession en D1 : le SV Ried et l'Austria Klagenfurt.

Une seule place en D1, deux clubs à la lutte

Les deux clubs possédaient le même nombre de points (61) mais le SV Ried avait l'avantage au niveau de la différence de buts : +25 à son actif contre +24 pour Klagenfurt.

Forcément, le club qui allait remporter son dernier match avec une grosse marge avait le plus de chance de monter.

Klagenfurt pensait avoir fait le plus dur en écrasant le Wacker Wacker Innsbruck (qui n'avait plus rien à jouer) 6 buts à 1. Mais dans le même temps, le SV Ried étrillait le Floridsdorfer AC 9 buts à 0 ! Floridsdorfer, qui luttait pourtant contre la relégation, était mené 4-0 à la pause et a même terminé la rencontre à dix après l'expulsion de l'un de ses joueurs, peu après l'heure de jeu.

Au classement final du championnat, SV Ried termine champion avec 64 points et une différence de buts de +34 tandis que l'Austria Klagenfurt échoue avec le même nombre de points et une différence de buts de +29.

Klagenfurt porte réclamation

L'histoire pourrait s'arrêter là mais les dirigeants de Klagenfurt ont annoncé qu'ils allaient porter réclamation auprès de la Fédération autrichienne car selon eux, le match est suspect.

Floridsdorfer, qui termine 14e et est donc relégué en D3 (un nul aurait été suffisant pour assurer son maintien), rejette les accusations et s'est défendu dans un communiqué : « la défaite contre Ried est très douloureuse et affligeante. Nous sommes conscients d'avoir déçu nos supporters avec ce résultat. Nous allons nous défendre avec vigueur contre les différentes accusations. »

Einen Tag nach der deutlichen Niederlage in Ried möchte unser Floridsdorfer Athletiksport-Club folgende Stellungnahme abgeben 📰➡️ https://t.co/NGUzjFDbID 🔵⚪️ #FAC #Wirfürden21 pic.twitter.com/Hu4pPkcZaH — Floridsdorfer AC (@floridsdorferac) August 1, 2020

C'est maintenant à la Fédération autrichienne de faire la lumière sur les résultats de cette dernière journée. Affaire à suivre !