Wright espère qu'Ozil restera plus longtemps à Arsenal qu'Emery

L'ancienne légende des Gunners pense que le club londonien a aujourd'hui plus besoin de son milieu allemand que de l'entraineur espagnol.

Mesut Ozil n'est apparu qu'à deux reprises cette saison avec . Son entraineur, Unai Emery, lui demandant de montrer plus pour espérer bénéficier d'un meilleur temps de jeu. Cependant, outre-Manche, beaucoup de voix se sont élevées récemment pour que l'ancien madrilène ait une nouvelle opportunité de montrer sa valeur.

Wright fait partie de ceux qui restent perplexes devant la mise à l'écart du joueur le plus talentueux du club, estimant que cette impasse ne profite à personne. Il admet espérer désormais un changement au niveau de la barre technique pour que la donne évolue. Ozil ayant mis ses dirigeants dans l'embarras en prolongeant juste avant que son coach ne décide de l'évincer.

Interrogé dans "The Kelly and Wrighty Show" pour savoir qui il aimerait voir durer plus longtemps à Arsenal, l'ancien attaquant emblématique des Gunners a ainsi répondu : "Eh bien, espérons que ça soit Ozil. Il a déjà dit qu'il ne voulait pas partir. Pour moi, j'espère donc que ça sera Ozil."

Wright a ensuite poursuivi : "Je suis très déçu de voir que [Ozil n’est pas dans l’équipe] parce que je ne pense pas qu’Arsenal, quand vous regardez les statistiques créatives d’Arsenal, elles sont très elevées. En réalité, ils ne créent pas autant qu'avant et ils concèdent plus de tirs au but. Donc, cela me laisse dire qu'ils ont besoin de quelqu'un de créatif. Mesut Ozil est ce gars-là, je ne sais pas ce qui se passe entre lui et Unai Emery, mais pour moi, je pense que cela pourrait être le problème pour Unai à la fin si Arsenal continue de faire ce qu’ils font."

L'ancien meilleur buteur du club a salué pour finir la belle prestation de Nicolas Pépé contre Guimaraes en (3-2), tout en indiquant que cet exploit n'est pas voué à se répéter : "Ils attendent Aubameyang (Pierre-Emerick) ou Pepe (Nicolas), sortent de leur boite pour les sauver, comme l'autre jour. Mais, le fait est qu'il (Ozil) devrait jouer."

La recrue la plus chère du club (achetée pour un montant de 80M€), cherchait le déclic depuis son arrivée dans le football anglais. L'espoir est donc qu’il en ait trouvé un. Ozil, lui, n'était évidemment pas de la partie. Reste à voir s'il aura un rôle à jouer dans le derby contre Palace, dimanche en championnat.