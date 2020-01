Wolverhampton-Liverpool 1-2, les Reds enchaînent

Toujours invaincus cette saison, les Reds de Liverpool l'ont encore emporté ce jeudi soir lors de la 24e journée de Premier League à Wolverhampton.

Dès la 8e minute, les Reds de Jurgen Klopp ouvrent le score. Suite à un corner botté par le passeur décisif maison Trent Alexander-Arnorld, le capitaine des Reds Jordan Henderson, s'offre un coup de boule victorieux pratiquement dès l'entame.

En quête de leur quatorzième victoire de rang en , les Reds rêvaient aussi d'un huitième clean-sheet consécutif ce soir. Un rêve qu'ils ont d abandonner en début de seconde période quand Jimenez a égalisé pour les locaux.

5 minutes après le retour des vestiaires, c'est sur un contre que les Wolves trouveront la faille. C'est le très rapide Adama Traoré qui sera centreur décisif pour la tête de Jimenez sur laquelle Alisson Becker n'a rien pu faire pour le 1-1.

On retrouvera Raul Jimenez à 20 minutes du terme, lui qui butera cette fois sur Alisson, qui effectuait une parade décisive sur la frappe du joueur de . Mais aussi a de la ressource et c'est Roberto Firmino qui finira par mettre tout le monde d'accord à six minutes du terme.

L'attaquant brésilien des visiteurs profite d'un rush de Salah qui attire les défenseurs sur lui pour se retrouver en position de frappe après un service d'Henderson et tromper Rui Patricio du gauche dans la surface locale. 2-1, le score final, les Reds gagnent encore et sont toujours invaincus en championnat cette saison.