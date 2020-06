Wolfsburg - Bayern (0-4), le Bayern et ses Français terminent en beauté

Le Bayern Munich a fini sur une bonne note le championnat de Bundesliga. Porté par ses Français, il a dominé Wolfsburg à l’extérieur.

Champion d’ depuis deux semaines, le a mis un point d’honneur à achever de la meilleure des manières sa saison en . Ce samedi, pour leur dernier match, les hommes de Flick sont allés battre Wolfsburg chez lui. Un succès facile (4-0) auquel deux Français ont grandement contribué, en l’occurrence Kingsley Coman et Mickaël Cuisance.

L’ancien parisien a été le premier à frapper. Dès la 4e minute de jeu, c’est lui qui a ouvert le score en convertissant une passe décisive de Thomas Muller, la 21e de l’exercice. Il s’est ensuite mué en passeur pour servir son compatriote. A huit minutes de la pause, il doublait la mise en mettant une très belle frappe enroulée à l’entrée de la surface.

Annoncé ce samedi comme possible futur transfuge de l’OM, Cuisance a donné de bonnes raisons à ses dirigeants munichois de le conserver. En confiance, le milieu français a montré beaucoup de belles choses sur le terrain, combinant avec aisance avec ses partenaires et tentant plusieurs initiatives individuelles. Et il n’a pas baissé de rythme au retour des vestiaires, se rendant à l'origine d'un pénalty.

Le Bayern termine avec 100 buts

C’est Robert Lewandowski qui s’est chargé de transformer la sentence. Le Polonais avait à cœur de claquer son 34e but de l’exercice, et il l’a fait. En scorant, le meilleur joueur de la saison en Bundesliga conforte un peu plus ses chances de conquérir le Soulier d’Or européen.

L’honneur de signer le dernier but de la saison pour le Bayern est revenu à Thomas Muller. Le champion du monde 2014 a parachevé la démonstration des forces avec une superbe frappe croisée suite à une offrande non moins belle d’Ivan Perisic. C’était le 100e but de la saison pour les Bavarois. Tout un symbole.