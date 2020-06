Lewandowski élu meilleur joueur de la saison en Allemagne

Avec 52% des votes récoltés, Robert Lewandowski a remporté le prix du joueur de la saison den allemande. Une consécration individuelle parfaitement méritée pour l’avant-centre polonais.

Avec 33 buts marqués et 4 passes décisives offertes (en 30 rencontres), Lewandowski a largement contribué au 8e titre de champion d’ conquis par la formation bavaroise.

The cherry on top of a record-breaking season 🔴⚪ @lewy_official is our #BundesligaPOTS! 🏆 pic.twitter.com/sn099N39HR