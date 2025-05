Saint-Étienne - Toulouse : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Mission maintien pour les Verts ! L'ASSE joue sa survie en L1 face à Toulouse dans un Chaudron en feu. Gagner et espérer, tel est le mot d'ordre !

Soirée de tous les dangers et de tous les espoirs pour un géant du football français. Ce samedi (21h00), pour le compte de la 38e et dernière journée de Ligue 1, l'AS Saint-Étienne accueille le Toulouse FC dans un Stade Geoffroy-Guichard qui s'annonce incandescent. Dix-septièmes et en position de relégable direct, les Verts jouent leur survie parmi l'élite et doivent impérativement l'emporter face à des Toulousains démobilisés, tout en espérant un coup du sort favorable sur les autres pelouses.

Saint-Étienne : Gagner et prier dans un Chaudron en fusion

La situation est critique mais pas désespérée pour l'ASSE. Après leur victoire capitale à Reims le week-end dernier (2-0), les Stéphanois (30 points) ne sont qu'à une longueur du Havre, actuel barragiste. Le maintien direct est encore possible, mais pour cela, il faudra un alignement des planètes. Conscient de la situation, l'entraîneur Eirik Horneland ne cache pas la difficulté de la tâche : « On doit faire le travail contre Toulouse, avec une atmosphère fantastique à Geoffroy-Guichard, et espérer qu'on ait de la chance ». En effet, une victoire pourrait ne pas suffire si Le Havre s'impose également. Les Verts s'appuieront sur leur public, véritable douzième homme dans un Chaudron où ils ont récolté la majorité de leurs points cette saison (21 sur 30).

Toulouse en visiteur sans pression, mais pas en vacances

Pour Toulouse, confortablement installé en milieu de tableau (12e) et sans objectif comptable précis, ce dernier match ressemble à une formalité. Les Violets, qui restent sur une série de trois matchs sans défaite (dont un nul face à Lens), auront à cœur de bien terminer la saison. Si leur bilan récent à l'extérieur n'est guère reluisant (un seul point pris lors des quatre derniers déplacements), l'équipe de Carles Martinez possède des arguments, notamment avec le retour de son influent attaquant Zakaria Aboukhlal, et pourrait jouer les arbitres sans aucune pression.

Un peuple vert suspendu à un exploit pour sa survie

Privé de son meilleur buteur Lucas Stassin, blessé, Saint-Étienne comptera sur des joueurs comme le remuant ailier géorgien Zuriko Davitashvili pour faire la différence. Plus que jamais, l'ambiance de Geoffroy-Guichard devra transcender une équipe qui joue une partie de son avenir et de son histoire. Gagner est la condition sine qua non pour espérer se maintenir, ou au moins accrocher cette place de barragiste tant convoitée. Une soirée où les oreilles seront autant tournées vers le terrain que vers les résultats des concurrents directs.

Horaire et lieu du match ASSE - TFC

Événement Détails Match Saint-Étienne vs Toulouse Compétition 34e journée de Ligue 1 Date Samedi 17 mai 2025 Heure 21h00 (heure française) Stade Stade Geoffroy-Guichard, Saint-Étienne

Les compos probables du match AS Saint-Etienne - Toulouse

ASSE : Larsonneur - Appiah, Bernauer, Nadé, Pétrot - Bouchouari, Ekwah, Tardieu - Cardona, Wadji, Davitashvili

Toulouse : Restes - Sidibé, Cresswell, McKenzie - Dönnum, Casseres, Sierro, Suazo - Aboukhlal, Magri, Gboho

Sur quelle chaine voire le match AS Saint-Etienne - Toulouse