Barça - Majorque : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le Barça, leader amoindri (sans Lewandowski), reçoit un Majorque européen. Match crucial pour le titre à Montjuïc. Pression maximale !

Le FC Barcelone poursuit sa route vers le titre en accueillant Majorque ce mardi soir. Après une victoire spectaculaire mais éprouvante contre le Celta Vigo (4-3), les Catalans doivent confirmer pour maintenir leur avance en tête de la Liga. Mais la tâche s'annonce complexe face à une équipe majorquine solide, qui lutte pour une place européenne, et surtout sans Robert Lewandowski, blessé et absent pour une durée indéterminée. "Ne pas s'arrêter", a prévenu la presse catalane.

Flick exige plus, malgré la dynamique positive

Si le Barça caracole en tête avec une avance potentielle de 4 à 7 points sur le Real Madrid et reste sur une série de 19 matchs sans défaite, tout n'est pas rose. La victoire arrachée in extremis à Vigo (remontada après avoir été mené 3-1) a mis en lumière une certaine fébrilité défensive et a suscité la critique d'Hansi Flick. Le coach allemand, tout en comprenant la "déception" de certains joueurs lors des moments difficiles, a exigé une meilleure "réaction" et plus de constance. "Contre Dortmund et le Celta, nous avons vu que nous devons faire mieux," a-t-il insisté, rappelant que chaque match est une finale. Il attend de ses joueurs qu'ils saisissent leurs opportunités, notamment les moins utilisés.

Dans un calendrier infernal avec la finale de Coupe du Roi contre le Real Madrid et les demi-finales de Ligue des Champions contre l'Inter qui approchent, la gestion de l'effectif est clé. L'absence de Lewandowski (ischios) est un coup dur majeur, privant l'équipe de son meilleur buteur (25 buts en Liga). Ferran Torres, Raphinha ou Ansu Fati devront prendre le relais offensivement. Le retour possible de Ter Stegen dans les buts, après discussion avec Flick, pourrait aussi être une nouveauté.

AFP

Majorque, l'ambitieux trouble-fête

En face, Majorque n'arrive pas à Montjuïc en victime expiatoire. Septièmes au classement, les hommes de Jagoba Arrasate sont en course pour une qualification en Ligue Europa, réalisant une saison bien au-delà des attentes. Leur récent succès probant sur la pelouse de la Real Sociedad (2-0) témoigne de leur solidité, notamment à l'extérieur où ils ont déjà récolté 20 points. L'entraîneur basque sait la difficulté de la tâche mais se montre ambitieux : "Il faudra frôler la perfection," a-t-il déclaré, conscient de devoir réaliser un match quasi parfait pour espérer un résultat.

Même si l'historique est largement en défaveur des Majorquins (aucune victoire contre le Barça depuis 2009 et une lourde défaite 5-1 à l'aller), leur organisation défensive et leur capacité à se projeter vite peuvent poser problème à un Barça potentiellement fatigué et privé de son point d'ancrage offensif. Avec des joueurs comme Larin en attaque, Majorque a les moyens de contrarier le leader. Le Barça devra donc faire preuve de sérieux, d'application et trouver des solutions offensives nouvelles pour éviter le piège et faire un pas de plus vers le titre.

Ci-dessous, GOAL vous apporte tout ce que vous devez savoir sur la manière de regarder, y compris la chaîne TV, les détails de streaming et plus encore.

Sur quelle chaine regarder Barcelone - Majorque ?

📺 Diffusion TV & Streaming – FC Barcelone vs Mallorca 🇫🇷 France BeIN Sports 1 – Streaming : BeIN Connect 🌍 MENA (région Golfe) BeIN Sports MENA 3 – Streaming : BeIN Connect, TOD 🇪🇸 Espagne Movistar+ – Streaming : M+ Liga 🇧🇪 Belgique DAZN 🇩🇪 Allemagne DAZN 🇮🇹 Italie DAZN 🇵🇹 Portugal DAZN 🇷🇺 Russie Okko Sport 🇬🇧 Royaume-Uni Premier Sports 1 🇺🇸 États-Unis ESPN+ 🇧🇦 Balkans Arena Premium 3 🔒💡 Astuce : certaines chaînes ou applis peuvent être accessibles depuis la France grâce à l’utilisation d’un VPN.

Comment regarder n'importe où avec VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous pourriez avoir besoin d'utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs en utilisant votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous n'êtes pas sûr du VPN à utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Barcelone vs Majorque

LaLiga - LaLiga Estadio Olimpico Lluis Companys

Le match de La Liga entre Barcelone et Majorque se jouera à l'Estadi Olimpic Lluis Companys à Barcelone, en Espagne.

Il débutera à 21h30 le mardi 22 avril, heure française.

Infos des équipes et effectifs

Infos de l'équipe de Barcelone

Flick devra se passer de Robert Lewandowski, Alejandro Balde, Marc Casado, Marc Bernal et Marc-André ter Stegen, tous forfaits en raison de blessures. Il envisage toutefois des ajustements en vue de la finale de la Copa del Rey face au Real Madrid samedi.

Avec Ferran Torres pressenti pour remplacer Lewandowski en attaque, des éléments comme Ronald Araújo, Gavi et Dani Olmo postulent pour une titularisation mardi.

Actualités de l'équipe de Mallorca

Manu Morlanes, Vedat Muriqi, Robert Navarro et Takuma Asano sont peu probables pour le match, toujours freinés par des pépins physiques. De plus, l’entraîneur Jagoba Arraste devra composer sans Dani Rodriguez et Pablo Maffeo, tous deux suspendus après avoir reçu leur troisième carton lors du nul contre Leganés.

En attaque, Antonio Sánchez pourrait être préféré à Abdón Prats pour débuter la rencontre.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations

Classement