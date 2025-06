Algérie - Rwanda : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Les Fennecs de retour ! L'Algérie, invaincue depuis un an, affronte le Rwanda en amical à Constantine. Tests en vue pour Petkovic et son groupe.

Les Fennecs retrouvent leur public ce jeudi à Constantine pour une rencontre amicale face au Rwanda (18h00). Invaincue depuis près d'un an et en pleine confiance après un début de parcours idéal en éliminatoires de la Coupe du Monde, l'Algérie de Vladimir Petkovic aborde ce match comme une étape de préparation. Une revue d'effectif qui intervient cependant dans un contexte de légers débats autour des choix du sélectionneur national.

Les Fennecs : entre certitudes et interrogations

Depuis son arrivée en février dernier, Vladimir Petkovic a su maintenir une dynamique positive impressionnante : qualification aisée pour la prochaine CAN, trois succès en quatre matchs en éliminatoires du Mondial 2026, et une invincibilité qui dure depuis la défaite contre la Guinée il y a quasiment un an. Cette solidité explique sans doute la volonté du technicien suisse de s'appuyer sur un noyau de joueurs expérimentés. Sa dernière liste a en effet privilégié le retour d'anciens cadres, parfois en manque de compétition comme Bennacer ou Bentaleb, au détriment de jeunes talents issus du championnat local (Titraoui, Boulbina) pourtant auteurs de saisons remarquées. Un choix qui a suscité des discussions parmi les observateurs, certains y voyant une volonté de ne pas perturber un groupe qui gagne, d'autres une possible méconnaissance du vivier local. Le retour de Houssem Aouar est cependant une nouvelle positive.

AFP

Le Rwanda, un adversaire pour se tester

En face, le Rwanda, dirigé par l'Algérien Adel Amrouche, se présente comme un sparring-partner idéal pour les Algériens. Ayant manqué de peu la qualification pour la dernière CAN, les Amavubi sont en quête de leur premier succès en 2025 et chercheront à se montrer sous leur meilleur jour face à une équipe classée 94 places au-dessus d'eux au classement FIFA. Leur bilan à l'extérieur et l'historique des confrontations (3 défaites en 4 matchs contre l'Algérie) ne leur sont guère favorables, mais ils aborderont ce match sans pression.

Tests et confiance avant les échéances décisives

Dans une ambiance globalement sereine, à peine égratignée par l'épisode Ryan Cherki qui a finalement opté pour la France, l'Algérie devrait logiquement dominer cette rencontre. Ce match amical, avant un déplacement en Suède mardi prochain, est une opportunité pour Vladimir Petkovic d'effectuer des tests, d'intégrer des joueurs comme Anis Hadj Moussa, et peut-être d'offrir du temps de jeu à des éléments offensifs moins sollicités tels qu'Ibrahim Maza ou Amin Chiakha, surtout en cette fin de saison éprouvante pour les organismes. L'objectif sera de poursuivre la série positive et d'emmagasiner de la confiance avant les prochaines échéances cruciales des éliminatoires de la Coupe du Monde.

Horaire et lieu du match

🗓️ Date 🕕 Heure (FR) 🏟️ Lieu ⚽ Compétition Jeudi 5 juin 2025 18h00 Stade Chahid Hamlaoui, Constantine Match amical international

Les compos probables du match Algérie - Rwanda

Algérie : Guendouz; Ait Nouri, Bensebaini, Mandi, Hadjam; Chaibi, Aouar, Zerrouki; Mahrez, Gouiri, Amoura

Rwanda : Ntwari; Ombolenga, Mutsinzi, Manzi, Niyomugabo; Bizimana, Mugisha, Nshuti, Manishimwe; Kwizera, Kagere

Sur quelle chaine suivre le match Algérie - Rwanda

📍 Région 📺 Chaîne TV 💻 Streaming 🇩🇿 Algérie ENTV Terrestre / TV6 Non disponible 🌍 Autres régions Non diffusé ❌ Aucun service de streaming

💡 Astuce VPN : aucune diffusion officielle hors Algérie. Un VPN positionné en Algérie peut permettre d’accéder à ENTV via signal terrestre ou IPTV.