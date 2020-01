West Ham voudrait récupérer Dimitri Payet

Le club londonien de West Ham chercherait actuellement à récupérer son ancien maitre à jouer Dimitri Payet.

Retour à l’envoyeur pour Dimitri Payet ? Trois ans après l’avoir quitté et dans des conditions assez particulières, le milieu international français pourrait effectuer son retour à . C’est ce que rapporte L’Equipe ce jeudi.

En difficulté en PL où ils occupent les dernières places du classement, les Hammers veulent se donner les meilleures chances de maintien et pour cela ils songent donc à leur ancienne star. Concrètement, il n’y a pas encore eu d’offre faite, mais avec l’approche de la fin du mercato il se peut que les choses évoluent.

Payet donne la priorité à l’OM

Du côté de l’ , Sky Sports s’est empressé de démentir cette piste. Cela étant, difficile de démêler le vrai du faux, surtout que l’intérêt de West Ham a du sens dans la mesure où les moyens existent et que le Réunionnais connait parfaitement bien la maison. Il n'aura pas besoin de temps d'adaptation.

Reste à savoir la position de l’OM et celle du joueur. La direction phocéenne tient à son élément, mais elle est confrontée aussi à la réalité économique. Et si offre supérieure à 15M€ il y a, elle aura du mal à résister. Concernant le principal intéressé, il n’a pas spécialement envie de bouger. A fortiori à quelques mois de l’Euro qu’il est déterminé à disputer. Mais, une nouvelle expérience dans un des plus grands championnats du monde a de quoi le faire refléchir.