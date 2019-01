West Ham, Manuel Pellegrini attend un Samir Nasri motivé : "C'est une revanche pour lui"

Le nouveau milieu de terrain de West Ham retrouve les terrains après une suspension de 18 mois pour dopage et il espère que cela va le motiver.

Après plus d'une année et demie de galère, Samir Nasri va retrouver les terrains. Suspendu pour avoir été contrôlé positif à un produit dopant, l'international français s'est engagé avec West Ham au début du mois de janvier et était déjà sur la feuille de match lors de la dernière rencontre de Premier League. L'ancien meneur de jeu de l'OM pourrait bien faire ses débuts avec sa nouvelle équipe en FA Cup ce samedi.

Nul doute que Samir Nasri aura à coeur de relancer sa carrière à West Ham et de faire taire ses détracteurs. D'autant plus que l'international français va pouvoir s'appuyer sur la confiance de Manuel Pellegrini, son nouvel entraîneur qu'il a déjà eu lors de son passage à Manchester City. En conférence de presse, le Chilien a envoyé un message à son meneur de jeu et espère que sa mauvaise expérience l'a motivé à revenir encore plus fort.

"Le football c'est comme le vélo, on n'oublie jamais"

"Est-ce qu'il va être le même joueur que nous avons vu à Manchester City ? Je suppose, car il sait que c'est une vengeance pour lui. Il est motivé et travaille dur. Il doit le démontrer avec ses performances. C'est un joueur dont la valeur serait beaucoup d'argent, mais nous devons attendre qu'il joue. Je lui fais confiance, c’est pourquoi il est ici. Il a beaucoup de qualité et je suis absolument sûr qu'il sera un joueur qui fera la différence. Il a l'air très bien. Il a perdu quelques kilos", a constaté Manuel Pellegrini.



"Le football, c'est comme faire du vélo quand on est petit, on n'oublie jamais comment le faire. Samir est un joueur très technique et je suis sûr qu'il jouera de la même manière qu'avant. J'ai beaucoup confiance en lui et en ce qu'il va donner à notre équipe. Est-ce sa dernière chance de faire quelque chose de grand ? Je suppose. Mais il peut jouer quatre ou cinq ans de plus sans problème", a ajouté l'entraîneur des Hammers. À ne pas rater PSG : Neymar a repris l'entraînement

Du temps, Samir Nasri en a déjà trop perdu ces dernières années et au cours de sa carrière. Désormais, l'international français doit montrer qu'il n'a rien perdu de sa superbe mais surtout il doit retrouver le goût de jouer au football et prendre du plaisir sur le terrain, c'est ainsi qu'il pourra atteindre West Ham lors de la seconde partie de saison à atteindre ses objectifs.