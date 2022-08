Wesley Fofana en route pour Chelsea

Au bout de longues tractations, Chelsea et Leicester City se seraient mis d’accord pour le transfert de l’arrière français Wesley Fofana.

Chelsea touche au but en ce qui concerne le recrutement du défenseur français Wesley Fofana. A en croire une information de L’Equipe, un accord a enfin été trouvé avec Leicester City pour que l’ancien stéphanois prenne la direction de Stamford Bridge.

Fofana pourrait devenir le défenseur le plus cher de l’histoire

La dernière proposition émise par les Blues a fini par convaincre les Foxes. Et elle est de l’ordre de 82,5M€ hors bonus. Les bonus pourront faire de Fofana le défenseur le plus cher de l’histoire. Il dépasserait alors Harry Maguire, recruté par Manchester United pour un montant de 90M€.

Fofana doit pousser un grand ouf de soulagement à l’annonce de cette nouvelle, lui qui était « perturbé » ces derniers jours d’après ce qu’a révélé son manager Brendan Rodgers. Il ne s’est pas entrainé avec l’équipe première de Leicester cette semaine et il n’est pas question de l’aligner samedi lors du match opposant les deux équipes en championnat.

L’ancien international français espoir avait rejoint l’Angleterre en octobre 2020 contre un montant de 35M€. Leicester réalise donc une belle plus-value en le vendant plus de deux fois plus cher à un rival de Premier League. Durant son séjour du côté de King Power Stadium, Fofana a disputé 52 rencontres et inscrit un but.

Fofana figurait aussi dans le viseur du PSG. C’est la deuxième cible qui échappe aux champions de France pour ce secteur après Milan Skriniar (Inter). Les responsables franciliens pourraient finalement se rabattre sur le Monégasque Axel Disasi.