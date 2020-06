Klopp : "Werner est un grand joueur, mais…"

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a expliqué pourquoi son club ne s’est pas activé pour le recrutement de Timo Werner.

Timo Werner était destiné depuis un bon moment à rejoindre , mais c’est finalement à qu’il devrait atterrir. Malgré les démentis de la direction de Leipzig, l’international allemand est proche de s’engager en faveur des Blues. Les Reds, eux, ont pris du recul sur ce dossier.

John Barnes, l’ancienne légende du club, a estimé que la piste Werner a été abandonnée parce que Jurgen Klopp ne le voulait pas. Mais est-ce bien la réalité ? Le technicien allemand a-t-il vraiment tourné le dos à son compatriote ? La réalité serait plus nuancée.

Le boss des champions d’Europe a évoqué le cas Werner lors d’une interview pour Sky Sports. Pour lui, le buteur de Leipzig mais aussi Kai Havez sont « deux magnifiques joueurs », mais ce n’est simplement pas le moment de faire des folies sur le marché des transferts. « C'est plutôt calme en ce moment chez nous, c’est le cas de le dire. Toute entreprise normale dépend des revenus et là on ne sait pas combien on va gagner », a-t-il confié, avant d’ajouter : « Pour le moment, tous les clubs perdent de l'argent. Sans spectateurs, nous devons rembourser les abonnements et n'en vendre probablement aucun pour l'année prochaine. Du moins peut-être pour les 10 ou 15 premiers matchs. Les zones VIP ne seront pas bondées et les billets ne seront pas vendus. »

Klopp insiste sur le fait que toutes ces pertes liées à la crise du coronavirus doivent être prises en compte au moment de partir en quête de renforts. « Tout cela aura un impact sur d'autres partenaires et les choses seront un peu différentes. Discuter avec les joueurs de choses comme les réductions de salaire et d'autre part acheter un joueur pour 60-70M€, allez l’expliquer », a conclu l’ex-manager du BVB.