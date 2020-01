Wayne Rooney fait ses débuts avec Derby County

L’expérimenté attaquant anglais, Wayne Rooney, dispute ce jeudi soir son tout premier match sous le maillot de Derby County.

Wayne Rooney est de retour en . A 34 ans, et deux ans après avoir joué son dernier match dans son pays, le chevronné attaquant va de nouveau se produire sur les pelouses britanniques. Ca sera ce vendredi à l’occasion de l’opposition entre Derby County et Barnsley, pour le compte de la 26e journée de . En plus de pouvoir honorer sa première titularisation avec l'ancienne équipe de Frank Lampard, "Wazza" va aussi en porter le brassard de capitaine.

Rooney a rejoint les Rams cet hiver à la suite d’une expérience de deux ans en Major League Soccer, du côté de DC Washington. Il espère pouvoir aider cette formation à retrouver l’élite. La mission en question s’annonce délicate puisque la formation dirigée par le Néerlandais Philipp Cocu se trouve à dix points des places donnant accès aux playoffs.

Pour rappel, Rooney a très longtemps porté les couleurs d’ et de . En , il compte 281 réalisations. Nul doute que les fidèles de Pride Park sont très heureux de pouvoir compter sur un goleador de cette qualité, fut-il vieillissant.