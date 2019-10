Watzke : "Dortmund aurait gagné la Ligue des champions si Lewandowski et Götze étaient restés"

Les deux joueurs ont rejoint le Bayern Munich et depuis 2013 le Borussia n'a plus passé les quarts de finale de la Ligue des champions.

Finaliste de la contre le en 2013, le est souvent bien placé sur la scène européenne mais peine depuis à franchir le cap des quarts de finale. En 2013, le BVB avait régalé les amoureux du football européen et les observateurs avec une équipe séduisante menée par Robert Lewandowski et Mario Götze, qui avait signé au Bayern Munich juste avant la finale de la C1 à Wembley.

Champion d' en 2011 et en 2012 sous la houlette de Jürgen Klopp, le Borussia Dortmund avait une équipe très prometteuse et brillante qui a été demantelée par le Bayern Munich puisque le départ de Mario Götze, revenu au BVB depuis, au Bayern Munich a été suivi de celui de Robert Lewandowski, une saison plus tard au terme de son contrat, tandis que Mats Hummels, revenu à Dortmund cet été, a rejoint ses ex-coéquipiers en 2016.

La fuite des talents

Dans sa biographie : "Echte Liebe" - "True Love", un slogan de Dortmund, Hans-Joachim Watzke, le directeur général du BVB, a émis des regrets concernant cette équipe et reste persuadé qu'elle aurait pu remporter la Ligue des champions si les meilleurs joueurs n'avaient pas quitté le navire : "Nous avions une équipe de classe mondiale. Et si la structure de cette équipe n’avait pas été laissée en ruine, elle aurait également remporté la Ligue des champions - c'est sûr à cent pour cent !"

"Nous venons de perdre la finale en 2013. Les années à venir auraient été les nôtres ! Mais ensuite, Mario Götze est parti, puis Robert Lewandowski est parti, puis toute la merde a commencé", a conclu Hans-Joachim Watzke. Après le départ de ces deux joueurs majeurs, c'est Jürgen Klopp qui a quitté le Borussia Dortmund en 2015. L'entraîneur allemand a depuis remporté la Ligue des champions avec , après avoir mené les Reds en finale la saison précédente, prouvant qu'il était fait pour remporter la C1 et construire une équipe d'élite sur la scène européenne.

Robert Lewandowski et Mario Götze n'ont finalement jamais gagné la compétition avec le Bayern Munich. De son côté, le Borussia Dortmund n'y arrive plus en Ligue des champions. Le club allemand n'a plus passé les quarts de finale en C1 malgré des équipes très prometteuses comme la saison dernière sous Lucien Favre. Vainqueur de la Ligue des champions en 1997, le club de la Ruhr tente de reconstruire une équipe pour rivaliser avec le Bayern Munich en Allemagne et avec les meilleures équipes européennes.