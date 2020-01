Watford cible Faouzi Ghoulam

Les Hornets de Watford souhaitent s’attacher les services du défenseur international algérien, Faouzi Ghoulam.

Après avoir arraché Ignacio Pussetto à l’ pour 8M€, les dirigeants de souhaitent mettre la main sur un autre joueur évoluant en . Selon Sportitalia, ils auraient jeté leur dévolu sur l’ancien stéphanois Faouzi Ghoulam.

Ghoulam ne joue plus beaucoup au sein de son club actuel de . Gennaro Gattuso, le nouveau coach des Partenopei, ne lui fait guère confiance et la situation a peu de chances d’évoluer dans les prochaines semaines. L’intéressé, dont le nom a circulé à Marseille un certain temps, ne devrait donc pas être opposé à un nouveau challenge.

L'article continue ci-dessous

Watford serait disposé à payer jusqu’à 10M€ pour l’international algérien. Cependant, Naples souhaite en récupérer un peu plus pour un élément aussi expérimenté et qui était ciblé par par le passé. Mais c’était avant sa succession de blessures au genou.

À noter qu’outre Watford, un club de la Chinese Super League se serait aussi positionné pour faire signer l’arrière gauche.