PSG - Real Madrid (Féminin) : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

La peur du vide. C'est avec ce sentiment et le dos au mur que le PSG féminin aborde son rendez-vous capital face au Real Madrid ce jeudi soir en Ligue des Champions. Humiliées lors de leurs dernières sorties et affaiblies par un mercato estival difficile, les Parisiennes n'ont plus le droit à l'erreur dans un match chargé de symboles et de retrouvailles.

Les amateurs de football féminin attendent avec impatience le choc entre le PSG Women et le Real Madrid Femenino en Ligue des Champions. Avec des options de streaming disponibles pour suivre le match, les parieurs peuvent également profiter des bonus de paris sportifs pour maximiser leurs paris et ajouter une dimension supplémentaire à l'excitation du jeu.

Un PSG en "état d'urgence"

L'état d'urgence est décrété à Paris. Après une défaite inaugurale à Wolfsburg (4-0) et une gifle historique face à l'ennemi lyonnais (1-6), l'équipe est en plein doute. Orphelines de leurs deux leaders historiques, Marie-Antoinette Katoto et Grace Geyoro, parties cet été, les joueuses sont en pleine reconstruction sous la houlette d'un nouvel entraîneur, Paulo César, déjà sous pression. "Prendre 6-1 dans les dents, ça fait mal", a concédé la capitaine Sakina Karchaoui. "On a à cœur de se racheter", martèle de son côté Griedge Mbock.

Getty Images

Le chassé-croisé des retrouvailles

À cette pression sportive s'ajoute une charge émotionnelle intense. Recrue phare de l'été parisien, l'Espagnole Olga Carmona va affronter le Real Madrid, son club de cœur qu'elle a quitté en tant que capitaine il y a quelques mois à peine. En face, elle retrouvera son homologue en sélection, Maëlle Lakrar, défenseure du Real qui connaît parfaitement le championnat de France. Un chassé-croisé de destins qui pimentera la rencontre.

Un Real Madrid conquérant et sans pitié

Pour ne rien arranger à la situation parisienne, le Real Madrid arrive en pleine confiance. Vainqueurs éclatants de l'AS Rome (6-2) en ouverture de la compétition et portées par des joueuses de classe mondiale comme la prodige Linda Caicedo ou l'Écossaise Caroline Weir, les Madrilènes se présentent en favorites. Pour un PSG en quête d'un "autre visage", ce choc face à un adversaire redoutable est déjà le match de la dernière chance pour espérer exister dans cette Ligue des Champions.

Ci-dessous, GOAL vous livre tout ce que vous devez savoir sur la façon de regarder, y compris la chaîne TV, les détails de streaming et plus encore.

Sur quelle chaine suivre le match PSG - Real Madrid féminin ?

🌍 Où voir le match dans le monde 🇫🇷 France La Chaîne L’Équipe, L’Équipe Live Foot, Disney+ 🇪🇸🇩🇪🇬🇧🇮🇹 Espagne, Allemagne, Royaume-Uni, Italie Disney+ 🇺🇸 États-Unis Paramount+ (streaming) 🌍 MENA BeIN Sports, BeIN Connect, TOD

🌍 Vous êtes en déplacement ou à l’étranger ? Utilisez un VPN pour accéder à votre plateforme habituelle comme si vous étiez en France, en Espagne ou dans un autre pays concerné. Par exemple, connectez-vous à un serveur français pour regarder PSG – Real Madrid Féminin sur L’Équipe ou Disney+, ou à un serveur américain pour accéder à Paramount+. Disney+ est également disponible pour ce match dans plusieurs pays européens. 🔄

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs via votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous n'êtes pas sûr du VPN à utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Paris Saint-Germain - Real Madrid Femenino

Ligue des Champions - féminine Campus Paris Saint-Germain

Le match de la Ligue des champions féminine entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid Femenino se jouera au Stade Sébastien Charléty à Paris, France.

Il débutera à 21h00 le jeudi 16 octobre, heure française.

Infos des équipes et effectifs

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Infos de l'équipe du Paris Saint-Germain

L’entraîneur Paulo César dispose d’un effectif au complet pour cette deuxième journée, sans le moindre souci de blessure ou de suspension. Une situation idéale qui lui permet d’aborder ce rendez-vous européen avec toutes ses options disponibles.

Le technicien brésilien pourrait néanmoins apporter quelques retouches dans le secteur offensif, afin d’insuffler davantage de précision et de tranchant à une ligne d’attaque encore perfectible. L’idée : transformer la maîtrise collective du PSG féminin en efficacité devant le but, et confirmer le bon départ du club parisien dans cette nouvelle campagne européenne.

Infos de l'équipe du Real Madrid Femenino

Le Real Madrid féminin arrive à Paris en pleine confiance après un début de campagne européenne éclatant. Les Madrilènes restent sur huit victoires lors de leurs neuf derniers matchs, toutes compétitions confondues, portées par une attaque dévastatrice qui a inscrit au moins trois buts lors de ses cinq derniers succès. Un signe de la cohésion et de la puissance offensive que l’équipe de Pau Quesada affiche depuis plusieurs semaines.

Au cœur de cette réussite, Caroline Weir brille de mille feux. La meneuse écossaise reste sur deux doublés consécutifs, dictant le tempo et semant la panique dans les défenses adverses. Elle devrait logiquement conserver sa place dans le onze de départ, tant son influence est capitale face à la défense parisienne.

Une incertitude plane toutefois autour de Linda Caicedo, sortie en fin de match lors de la première journée à cause d’une gêne à la cuisse. La pépite colombienne sera évaluée jusqu’à la dernière minute avant de savoir si elle pourra participer à cette affiche décisive au Parc des Princes.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations

Classement