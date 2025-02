Regarder Juventus - Inter : Chaine TV, streaming gratuit et compos probables

La Juventus et l'Inter Milan se retrouvent pour un Derby d’Italia bouillant, entre ambitions européennes et rivalité historique.

La Juventus aborde ce choc avec l’élan de ses récentes victoires, notamment en Ligue des champions où Samuel Mbangula a offert aux Bianconeri un avantage précieux face au PSV. Thiago Motta, ancien milieu de l’Inter, espère maintenir l’invincibilité de la Juve à domicile cette saison. Pourtant, des failles persistent, surtout sur coups de pied arrêtés, où l’Inter excelle avec 17 buts inscrits.

Un duel au sommet pour le Scudetto

L’Inter, deuxième de Serie A, veut surpasser Naples et confirmer sa suprématie. Si le 4-4 spectaculaire d’octobre a marqué les esprits, les Nerazzurri restent sur trois matches sans défaite contre la Juve. Portés par un Marko Arnautovic décisif face à la Fiorentina, ils arrivent frais et confiants, forts de la meilleure attaque extérieure du championnat.

Entre histoire et pression du présent

La Juventus, bien que fébrile défensivement, s’appuie sur son passé : 39 victoires face à l’Inter et une seule défaite à Turin en 11 matchs. Mais pour Motta, la victoire est impérative afin de rester dans la course à la Ligue des champions. Côté Inter, Inzaghi sait qu’un succès pourrait rapprocher Harry Kane de son premier trophée en carrière, une motivation supplémentaire pour le buteur anglais.

Le Derby d’Italia promet d’être explosif, entre une Juve en quête de régularité et un Inter prêt à tout pour dominer l’Italie.

Sur quelle chaine regarder Juventus - Inter ?

La rencontre entre la Juventus et l'Inter Milan, prévue ce dimanche 16 février à partir de 20h45, n'est diffusée sur aucune chaine française. En revanche, il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme de L'Equipe, L'Equipe Live Foot.

D'autres chaines diffusent cette partie à l'étranger. En Suisse, c'est Sunrise TV qui retransmet la partie tandis qu'en Belgique c'est disponible sur DAZN ou PlaySports. La chaine polonaise Eleven Sports et le groupe portugais Sports TV proposent aussi cet évènement. Dans la région MENA, le duel est diffusé sur la chaine émiratie AD Sports Premum 1. Des chaines et applis qui peuvent être visibles en France grâce à un VPN.

Horaire et lieu du match Juventus - Inter

Serie A - Serie A Allianz Stadium

Le match de Serie A entre la Juventus et l'Inter se jouera au stade Allianz à Turin, en Italie.

Il débutera à 20h45 le dimanche 16 février, 2025, heure française.

Infos des effectifs et groupes

Infos de l'équipe Juventus

Ne rechignant jamais à ajuster son onze, l'entraîneur de la Juventus Thiago Motta pourrait modifier son équipe avant un double choc crucial en Ligue des Champions. Des joueurs comme Teun Koopmeiners, Khephren Thuram, Francisco Conceicao et la révélation de la semaine Samuel Mbangula aspirent tous à une place dans le onze de départ.

Pendant ce temps, le meilleur buteur Dusan Vlahovic s'est retrouvé sur le banc ces dernières semaines, laissant Randal Kolo Muani comme préféré en attaque. Le Français a été tout simplement électrisant, inscrivant cinq buts en trois apparitions—aucun nouveau venu en Serie A ce siècle n'a débuté avec une série aussi impressionnante.

Cependant, Motta reste sans sa ligne défensive de premier choix, avec Bremer, Pierre Kalulu, Juan Cabal, et Andrea Cambiaso tous sur la touche. Pour aggraver les choses, le nouveau signé Lloyd Kelly a manqué l'entraînement en raison d'une maladie, tandis que Douglas Luiz a été écarté en raison d'un autre problème musculaire.

Infos de l'équipe d'Inter

Dans le camp d'Inter, le plus grand dilemme de sélection tourne autour de Marcus Thuram—le meilleur buteur du club en championnat. Le frère aîné des Thuram est en course contre la montre pour se remettre d'une blessure à la cheville, avec Marko Arnautovic ou Mehdi Taremi prêts à le remplacer si nécessaire.

Son partenaire d'attaque et capitaine du club Lautaro Martinez est sur le point d'entrer dans l'histoire—un but de plus le verrait devenir le premier joueur étranger à inscrire des doubles chiffres lors de six saisons distinctes de Serie A pour l'Inter.

Avec Denzel Dumfries suspendu et Federico Dimarco au repos la dernière fois, Matteo Darmian et Carlos Augusto ont pris en charge les flancs. Cependant, attendez-vous à un rôle inversé dimanche, avec Dumfries et Dimarco prêts à revenir.

La forme des deux équipes

Face-à-Face

