Inter Milan - Barça : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

"Desafío Final" à San Siro ! L'Inter et le Barça (3-3 à l'aller) se jouent une place en finale de C1. Lewandowski et Lautaro aptes. Nuit de folie.

Après un match aller spectaculaire et riche en rebondissements (3-3), l'Inter Milan et le FC Barcelone se retrouvent ce mardi soir à San Siro pour un "Desafío Final", une demi-finale retour de Ligue des Champions qui promet d'être tout aussi palpitante. Dix ans après sa dernière finale, le Barça rêve d'un retour au sommet européen, tandis que l'Inter, finaliste malheureux l'an passé, veut sa revanche. Tous les ingrédients sont réunis pour une soirée mémorable.

L'Inter, spécialiste des "impresas" à domicile

Malgré un match aller où sa défense réputée a souffert face à la furia offensive catalane, l'Inter aborde ce retour avec la confiance que lui confère son bilan impressionnant à San Siro en Ligue des Champions : 15 matchs sans défaite, dont 12 victoires. Simone Inzaghi, qualifié de "spécialiste des exploits" par la presse italienne, sait que son équipe devra être "lucide et attentive" pour contenir un Barça qui voudra "jouer son jeu". Le retour de Lautaro Martinez, ménagé ce week-end mais apte pour ce choc, est une excellente nouvelle pour les Nerazzurri. En revanche, Benjamin Pavard est incertain et pourrait laisser sa place à Bisseck dans une défense qui devra se montrer irréprochable. "Impossible n'est pas Inter," titre Corriere dello Sport, rappelant la capacité des Milanais à se sublimer dans les grands rendez-vous.

Le Barça "sans pression" mais avec l'ambition du triplé

De son côté, le FC Barcelone arrive à Milan avec la volonté "d'assaillir" San Siro pour atteindre sa neuvième finale. Hansi Flick, qui pourrait aligner Robert Lewandowski et Ferran Torres ensemble ou l'un après l'autre, veut que ses joueurs "profitent et montrent comment ils jouent". Malgré la fatigue d'un calendrier démentiel (victoire en Coupe du Roi, course en tête en Liga, victoire à Valladolid avec une équipe remaniée), le Barça est sur une dynamique exceptionnelle (24 victoires sur les 30 derniers matchs). L'attaque catalane, portée par un Lamine Yamal "cauchemar de l'Inter" selon la presse espagnole (5 buts en C1 à 17 ans) et un Raphinha recordman d'implication sur les buts, est redoutable. "Il n'y a pas de favori," martèle Flick, qui insiste sur le fait que ce match est une opportunité unique pour ses jeunes joueurs de briller.

Duel tactique et fantômes du passé

Le match aller a prouvé que tout était possible. L'Inter avait surpris par son entame de match éclair, tandis que le Barça avait démontré sa capacité à réagir et à marquer à tout moment. Tactiquement, Inzaghi pourrait opter pour un marquage très serré sur Lamine Yamal, qu'il considère comme "très dangereux". Flick, lui, devra trouver l'équilibre entre la volonté d'attaquer et la nécessité de ne pas s'exposer aux contres milanais. Les statistiques historiques ne sont pas favorables au Barça à San Siro (une seule victoire en six confrontations), mais cette équipe a prouvé qu'elle pouvait renverser des montagnes. Le souvenir de la demi-finale de 2010, remportée par l'Inter, sera dans toutes les têtes, mais ce Barça-là semble armé pour écrire une nouvelle page de son histoire européenne. Une chose est sûre : la soirée s'annonce riche en émotions.

Sur quelle chaine suivre le match Inter - Barcelone ?

🌍 Région / Pays 📺 Chaîne TV 💻 Streaming 🇫🇷 France Canal+ Foot MyCanal 🇲🇦 🇩🇿 🇹🇳 MENA BeIN Sports MENA 1 BeIN Connect / TOD 🇺🇸 États-Unis CBS Sports Paramount+ 🇧🇦 Balkans Arena Premium 1 Arena Sport (app) 🇮🇹 Italie Sky Sport Uno / TV8 Italia Sky Go Italia 🇳🇱 Pays-Bas Ziggo Sport Ziggo Go 🇹🇷 Turquie TRT1 TRT 1 web/app 🇩🇪 Allemagne RTL RTL+ 🇵🇹 Portugal Sport TV 5 Sport TV Multiscreen 🇷🇺 Russie Okko Sport Okko Sport 🇪🇸 Espagne Movistar Plus / M+ Liga de Campeones Movistar+ app 🇷🇴 Roumanie Digisport 1 Digisport Play

Horaire et lieu du match Inter - Barcelone

Ligue des Champions - Phases Finales Giuseppe Meazza

Le match se jouera au stade Giuseppe Meazza mardi, avec un coup d'envoi à 21h00, heure française.

Infos des équipes et effectifs

Informations sur l'équipe Inter

L’Inter devra très probablement faire sans son meilleur buteur Lautaro Martinez pour cette seconde manche. L’attaquant argentin s’est blessé aux ischio-jambiers lors de la première manche. Pour le remplacer, Mehdi Taremi ou Marko Arnautovic devraient être appelés à occuper la pointe de l’attaque.

En défense, Benjamin Pavard est forfait, tandis que Hakan Calhanoglu effectue son retour dans le groupe après avoir purgé une suspension en championnat.

Informations sur l'équipe de Barcelone

Hansi Flick a fait tourner son effectif ce week-end, en prévision de cette rencontre européenne et du Clasico à venir. Ce choix a notamment permis à Marc-André ter Stegen d’enchaîner une première titularisation depuis son retour de blessure.

Jules Koundé est toujours à l’infirmerie, mais Robert Lewandowski et Alejandro Balde sont proches d’un retour à 100 % et pourraient débuter sur le banc.

