Flamengo - Espérance Tunis : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le rendez-vous d'une vie pour Youcef Belaïli ! Le talentueux mais controversé algérien affronte Flamengo avec l'ES Tunis au Mondial des Clubs.

Il y a des carrières qui ressemblent à des promesses non tenues, des fulgurances sans lendemain. Celle de Youcef Belaïli, talent hors normes et éternel "Hatem Ben Arfa algérien", en est l'archétype. Ce lundi, pour l'entrée en lice de l'Espérance de Tunis face au géant brésilien Flamengo en Coupe du Monde des Clubs, le football offre à l'artiste une scène inespérée. Une chance, à 33 ans, de solder les comptes avec son passé et de montrer enfin au monde entier l'étendue de son génie.

Le rendez-vous d'une vie pour un talent contrarié

Le parcours de Youcef Belaïli est un roman tortueux. Promis aux plus grands clubs européens, ce dribbleur instinctif, cette "tête brûlée" au caractère bien trempé, s'est souvent perdu en chemin, entre mauvais choix et passages ratés en France. Il est aussi resté le symbole de l'immense déception algérienne lors du barrage pour le Mondial 2022, avec cette occasion manquée face au Cameroun qui a durablement fissuré son histoire d'amour avec une partie du peuple des Fennecs. Mais le talent, lui, est resté intact, pur, attendant son heure.

L'Espérance, un trône pour son roi retrouvé

C'est à Tunis, sous le maillot sang et or de l'Espérance, que le maestro a retrouvé son football et la confiance. Le club, véritable institution et quadruple champion d'Afrique, a mis son joyau dans les meilleures dispositions pour qu'il puisse s'exprimer. Dominatrice sur la scène nationale, l'EST s'avance dans ce Mondial avec un collectif solide et une défense de fer (8 clean sheets sur ses 10 derniers matchs), mais sait que l'étincelle viendra des pieds de son numéro 10.

Face à Flamengo, l'heure de vérité

Pour cet examen de passage, l'adversaire est prestigieux. Flamengo, champion d'Amérique du Sud en 2022 et actuellement leader de son championnat, et son football offensif et flamboyant, représente le test idéal. Dans un groupe relevé avec Chelsea et LAFC, Belaïli et ses coéquipiers devront créer l'exploit. Pour l'ailier algérien, c'est l'occasion ou jamais de prouver qu'il n'est pas qu'un talent gâché, mais un artiste qui attendait simplement la plus belle des scènes pour sa plus grande représentation.

Sur quelle chaine regarder Flamengo - Esperance Tunis ?

Le match de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA entre Flamengo et Esperance sera disponible à regarder et à diffuser en ligne en direct via DAZN

Horaire et lieu du match Flamengo - Esperance

Coupe du Monde des Clubs FIFA - FIFA Club World Cup Grp. D Lincoln Financial Field

Le match se jouera au Lincoln Financial Field à Philadelphie mardi, avec un coup d'envoi à 03h00 heure française.

Infos sur les équipes et compositions

Infos de l'équipe Flamengo

Flamengo aborde le Mondial des clubs dans une dynamique très positive. Le club carioca reste sur quatre victoires et un nul lors de ses cinq dernières sorties, avec notamment une démonstration de force contre Fortaleza (5-0). Sur cette série, les Rubro-Negros ont inscrit 14 buts pour seulement 2 encaissés, affichant un bel équilibre entre efficacité offensive et rigueur défensive.

Aux commandes, Filipe Luís impose sa patte tactique : un jeu de possession structuré, alliant maîtrise dans la relance et liberté créative dans les trente derniers mètres. Le tout au service d’un collectif bien en place et redoutable lorsqu’il accélère.

Infos de l'équipe ES Tunis

L’Espérance arrive elle aussi avec des certitudes. Le club de Tunis est invaincu sur ses cinq derniers matchs (quatre victoires, un nul), mais son récent 0-0 face à l’US Monastir a mis en lumière un certain manque de tranchant offensif.

Sous la houlette de Maher Kanzari, les Sang et Or misent sur une assise défensive solide et une capacité à se projeter rapidement vers l’avant. Un style pragmatique qui a porté ses fruits : un seul but encaissé sur leurs cinq dernières rencontres. Mais avec seulement sept buts inscrits sur la même période, l’animation offensive reste perfectible à l’approche de ce grand rendez-vous.

La forme des deux équipes

