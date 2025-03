Le retour de Belaïli avec l'Algérie : la dernière danse d'un génie tourmenté ?

Botswana vs Algérie

Après 14 mois d'absence, Youcef Belaïli fait son grand retour en sélection. À 33 ans, un dernier défi l'attend : guider l'Algérie vers le Mondial.

5 septembre 2024. Il est 21h30 au stade Miloud El-Hadefi d'Oran. Dans les tribunes frémissantes, alors que l'Algérie maîtrise tranquillement la Guinée Équatoriale, un nom s'élève comme une prière collective : « On demande Belaïli ! On demande Belaïli ! » L'appel du peuple, cette fois, a trouvé écho. Quatorze mois après sa dernière apparition sous le maillot des Fennecs, Youcef Belaïli, l'enfant prodige au parcours chaotique, réintègre la sélection à l'aube de deux rencontres cruciales contre le Botswana (21 mars) et le Mozambique (25 mars).

Ce retour inattendu porte la signature de Vladimir Petkovic, ce sélectionneur qui, jusqu'alors, l'avait soigneusement tenu à distance. La justification ? Une saison éclatante sous les couleurs de l'ES Tunis : 16 réalisations, 11 offrandes décisives en 27 apparitions. « C'était le bon moment pour le convoquer. C'est grâce à ses performances continues en club qu'il est dans la liste », a spontanément déclaré le technicien suisse en conférence de presse, devançant même les interrogations des journalistes.

Mais derrière ce retour en grâce et ces statistiques impressionnantes se dessinent les contours d'un parcours semé d'embûches. Une suspension de deux ans pour un contrôle positif à la cocaïne en 2017, des choix de carrière hasardeux en Europe, un entourage parfois délétère... La trajectoire de Belaïli illustre autant le génie balle au pied que le gâchis des promesses non tenues. Pourtant, à 33 ans, l'ancien stratège du MC Alger s'offre une ultime chance d'enrichir sa légende.

Alors que les Verts entrevoient une qualification anticipée pour le Mondial 2026, ce retour résonne comme l'acte final d'une pièce tourmentée. Entre quête de rédemption et poids des attentes, Belaïli incarne désormais les espoirs d'un peuple qui, malgré les errances de son prodige, n'a jamais cessé de l'aduler. Comment expliquer cet attachement viscéral ? Par quel mystère un joueur au parcours si tumultueux est-il devenu l'emblème de toute une nation ? Et surtout, lui reste-t-il assez de magie pour transformer ce dernier essai ?