Vous voyez Icardi s'imposer au PSG sur le long terme

Selon vous, et malgré les débuts timides qu'il a connus, Mauro Icardi devrait s'imposer durablement à la pointe de l'attaque du PSG.

La réception de a marqué samedi les grands débuts sous le maillot parisien de Mauro Icardi, joueur recruté lors de l'ultime journée du mercato. L'ex-Intériste a été lancé en seconde période et a pu disputer une trentaine de minutes, mais sans vraiment se mettre en évidence. Il ne s'est offert qu'un seul tir vers les buts adverses (80e), et celui-ci a été contré par un défenseur alsacien.

Prêté avec option d'achat (environ 70 millions d'euros), l'attaquant argentin a comme mission de convaincre le club afin de rester dans la capitale à l'issue de la saison. Il devra être plus à son aise et plus performant lors de ses prochaines sorties s'il veut parvenir à ses fins.

Le contrat d'Edinson Cavani, titulaire à la pointe de l'attaque parisienne depuis le départ de Zlatan Ibrahimovic, arrive à son terme en juin prochain. Les rumeurs d'un départ du Matador, sept après son arrivée en , se multiplient alors que le joueur est confronté depuis la saison dernière à plusieurs blessures. Icardi pourrait-il donc s'imposer comme le troisième buteur de l'ère qatarie ?

Il lui faudra pour cela démontrer sur le terrain qu'il en a les qualités, lui qui a inscrit 124 buts en 219 matches avec l'Inter. Mais il devra également démontrer qu'il a envie de s'inscrire sur la durée dans la capitale française, lui qui a toujours clamé sa volonté de rester à l'Inter , même après sa mise à l'écart de la saison passée.

Sa situation, et plus particulièrement celle de sa femme et agent Wanda Nara, se complique avec ce transfert vers la , comme elle l'a elle-même expliqué dans une émission de télévision argentine . "Parmi les options que nous avions, le PSG était le pire pour moi parce que je dois faire la navette avec les garçons, qui vont à l’école en . (…) De nombreuses équipes italiennes importantes ( , Roma et Napoli) l’ont voulu et cela aurait été plus pratique, mais j’ai pensé à lui."

Le contexte est particulier et Goal a sollicité samedi l'avis de ses lecteurs pour savoir s'ils sont optimistes concernant l'international albiceleste. À travers des sondages sur les réseaux sociaux, il vous a été demandé si vous voyez le numéro 18 parisien répondre aux attentes et devenir à terme titulaire au poste d'avant-centre.

Vous avez été très nombreux à vous exprimer et le constat est que vous êtes presque unanimes sur le fait qu'Icardi va tirer son épingle de jeu dans la capitale française.

Les qualités et les capacités oui.

Est ce qu'il va le faire... — Romaegloria89 (@RomeLeroi) September 14, 2019

Sur Facebook, sur les 365 votants, 81% croient en ce scénario, tandis que 19% sont plutôt pessimistes. "Bien sûr que oui. Déjà, il faut préparer l'après-Cavani et Icardi va remplir pleinement ce rôle", nous indique Abdouramane Sani Roda., tandis qu'Amangoné Ndoye, lui, "demande à voir".

Sur Twitter, la proportion des pro-Icardi est toute aussi importante. 76% des 290 abonnés qui se sont prononcés le voient laisser son empreinte au Parc des Princes. Romaegloria89 en fait probablement partie, lui qui a souligné que l'Argentin a "les qualités et les capacités", tout en relevant qu'il n'est pas facile de concrétiser les attentes suscitées.