Vous êtes partagés sur la position de l'Algérie par rapport à Benzema

Nous vous avons demandé de réagir aux propos de Djamel Belmadi au sujet de Karim Benzema. Découvrez les résultats de notre sondage.

C'est assurément un moment à retenir dans cette trêve internationale d'automne. Samedi, le président de la FFF Noël Le Graët a encore évoqué publiquement la situation de Karim Benzema en balayant l'hypothèse d'un retour de l'attaquant du en équipe de . "Karim Benzema est un très bon joueur, je n’ai jamais mis en doute ses qualités. Au contraire, il montre au Real Madrid qu’il est un des meilleurs joueurs à son poste, a-t-il tout d'abord admis. Mais l’aventure en équipe de France est terminée."

Des propos qui ont fait bondir le principal intéressé, lequel s'est fendu d'un tweet très sec pour lui répondre. "Noël je croyais que vous n’interfériez pas dans les décisions du sélectionneur ! Sachez que c’est moi et moi seul qui mettrait un terme à ma carrière internationale. Si vous pensez que je suis terminé, laissez-moi jouer pour un des pays pour lequel je suis éligible et nous verrons". Dans sa dernière sortie, Benzema a donc choisi l’offensive et il soumet même une demande de changement de nationalité sportive si jamais on continue à lui fermer la porte de l’Equipe de France : Est-ce à prendre au deuxième degré ? Probablement, car l’avant-centre merengue n’est pas éligible pour défendre les couleurs d’une autre nation.

Toujours est-il que le sujet a alimenté la dernière conférence de presse du sélectionneur algérien Djamel Belmadi. Celui-ci a été plutôt clair. "Pour l’instant, nous avons Bounedjah, Islam (Slimani), Delort, Soudani. Je suis très content avec les joueurs que j’ai".

Nous vous avons donc demandé si vous comprenez la position de Djamel Belmadi, même si sa réponse colle certainement au contexte actuel - à savoir une improbabilité totale de voir Benzema revêtir le maillot vert, et donc un message visant à encenser les éléments qu'il a sous la main.

Sur notre compte Twitter, vous êtes 51% à ne pas comprendre cette position.

Sondage express m'dame - L' a-t-elle raison de se priver du renfort éventuel de Karim Benzema ? — Goal France 🇫🇷 (@GoalFrance) November 18, 2019

La question divise également sur notre compte Facebook, où 56% d'entre vous estime que la sélection algérienne "a tort".